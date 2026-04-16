Noite Italiana de Antônio Prado chega à 44ª edição e abre venda de ingressos

A tradicional Noite Italiana de Antônio Prado chega à 44ª edição e acontece nos dias 15 e 22 de agosto no Centro de Eventos de Antônio Prado. A abertura da venda de ingressos no primeiro lote ocorreu nesta semana.

Entre os destaques da programação, está a farta gastronomia oriunda da imigração italiana no município, que inclui pratos típicos como polenta, queijos, salames, bolos, cucas, vinhos e sucos. São cinco grandes buffets completos: frango à menarosto e a passarinho, polenta mole, frita e brustolada, copa, salame, queijos parmesão, colonial e coalho, pão, pepino, grostoli, bolo, cuca, biscoito colonial, merengue, frutas, doces, vinhos, cooler, sucos, refrigerante e água.

Já a programação musical ficará a cargo do grupo Q’Balanço, Dirceu Pastori, Champion e Banda Destaque Nacional.

A Noite Italiana celebra a história da imigração italiana, resgatando e preservando costumes, valores e tradições do Rio Grande do Sul. Além de resgatar a cultura italiana também fomenta a economia da região e incentiva a indústria do turismo. Antônio Prado foi reconhecida pela ONU Turismo como uma das melhores vilas turísticas do mundo, em 2025, e utiliza o slogan "a cidade mais Italiana do Brasil"

A festa teve sua primeira edição em 1980. Tudo surgiu em uma Convenção Nacional da Câmara de Dirigentes Lojistas em Porto Alegre. Armindo e Nilva Beltrame e Saturnino e Gema Anghinoni, que participavam do evento, ficaram surpresos com o coquetel de encerramento do encontro. A farta comida italiana sendo servida em barricas de vinho. Na volta da convenção, reuniram toda a diretoria da CDL e propuseram a criação de uma festa, em Antônio Prado, nos mesmos moldes do evento em Porto Alegre. Foi aí que surgiu a Noite Italiana de Antônio Prado.

Conta a história que na primeira festa os organizadores distribuíam ingressos gratuitamente para que a população pudesse participar e eles difundirem a ideia. A Noite Italiana é inspirada nos costumes e receitas passadas de geração em geração, onde se aprecia a farta e deliciosa gastronomia junto com muita diversão. Soma-se a isso, a alegria de confraternizar com amigos, a família e pessoas que chegam de várias cidades e Estados.

Os ingressos em primeiro lote estão disponíveis até o dia 9 de maio pelo site Minha Entrada ou diretamente pelo WhatsApp (54) 99963-3599. O consumo é liberado ao longo da festa, conta com espaço kids e o estacionamento é gratuito. O evento promovido e coordenado pelo Câmara de Dirigentes Lojistas de Antônio Prado.