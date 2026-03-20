Antônio Prado lança novo selo turístico com foco na italianidade

O município de Antônio Prado realizou o lançamento oficial do seu novo selo turístico, em evento realizado no Clube União, reunindo autoridades, lideranças e representantes do setor. Desenvolvido em parceria com o Sebrae, o selo integra uma estratégia mais ampla de valorização da identidade local e de estímulo ao turismo.

A peça foi apresentada ao público pelo gerente regional do Sebrae-RS, Gustavo Ângelo Rech, que detalhou o processo de construção do selo e os conceitos que nortearam o desenvolvimento da marca. “Buscamos traduzir, de forma sensorial e afetiva, tudo aquilo que Antônio Prado representa. Cada elemento foi pensado para comunicar a italianidade, a hospitalidade e a riqueza cultural do município, criando uma identidade forte, reconhecível e conectada com diferentes públicos”, destacou.

PREFEITURA DE ANTÔNIO PRADO/DIVULGAÇÃO/CIDADES PREFEITURA DE ANTÔNIO PRADO/DIVULGAÇÃO/CIDADES

O selo apresentado carrega uma série de significados que dialogam com a essência pradense. Sua estrutura parte da forma de uma casa, símbolo do acolhimento e da arquitetura típica da cidade. O ícone principal remete à primeira edificação tombada do município, reforçando o compromisso com a preservação do patrimônio histórico. Ao mesmo tempo, o conjunto de elementos gráficos representa o senso de coletividade e pertencimento, características marcantes da comunidade local.

Outro destaque é sua aplicação multilíngue, com expressões em português, inglês e talian, reforçando o caráter turístico e multicultural de Antônio Prado. As mensagens convidam os visitantes a vivenciar a cidade, fortalecendo o posicionamento como destino acolhedor e autêntico.