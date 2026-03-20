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Publicada em 20 de Março de 2026 às 00:30

Antônio Prado lança novo selo turístico com foco na italianidade

Selo integra uma estratégia mais ampla de valorização da identidade local

Selo integra uma estratégia mais ampla de valorização da identidade local

/Prefeitura Municipal de Antônio Prado/Divulgaçãol/JC
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O município de Antônio Prado realizou o lançamento oficial do seu novo selo turístico, em evento realizado no Clube União, reunindo autoridades, lideranças e representantes do setor. Desenvolvido em parceria com o Sebrae, o selo integra uma estratégia mais ampla de valorização da identidade local e de estímulo ao turismo.
O município de Antônio Prado realizou o lançamento oficial do seu novo selo turístico, em evento realizado no Clube União, reunindo autoridades, lideranças e representantes do setor. Desenvolvido em parceria com o Sebrae, o selo integra uma estratégia mais ampla de valorização da identidade local e de estímulo ao turismo.
A peça foi apresentada ao público pelo gerente regional do Sebrae-RS, Gustavo Ângelo Rech, que detalhou o processo de construção do selo e os conceitos que nortearam o desenvolvimento da marca. “Buscamos traduzir, de forma sensorial e afetiva, tudo aquilo que Antônio Prado representa. Cada elemento foi pensado para comunicar a italianidade, a hospitalidade e a riqueza cultural do município, criando uma identidade forte, reconhecível e conectada com diferentes públicos”, destacou.
PREFEITURA DE ANTÔNIO PRADO/DIVULGAÇÃO/CIDADES | PREFEITURA DE ANTÔNIO PRADO/DIVULGAÇÃO/CIDADES
PREFEITURA DE ANTÔNIO PRADO/DIVULGAÇÃO/CIDADES PREFEITURA DE ANTÔNIO PRADO/DIVULGAÇÃO/CIDADES
O selo apresentado carrega uma série de significados que dialogam com a essência pradense. Sua estrutura parte da forma de uma casa, símbolo do acolhimento e da arquitetura típica da cidade. O ícone principal remete à primeira edificação tombada do município, reforçando o compromisso com a preservação do patrimônio histórico. Ao mesmo tempo, o conjunto de elementos gráficos representa o senso de coletividade e pertencimento, características marcantes da comunidade local.
Outro destaque é sua aplicação multilíngue, com expressões em português, inglês e talian, reforçando o caráter turístico e multicultural de Antônio Prado. As mensagens convidam os visitantes a vivenciar a cidade, fortalecendo o posicionamento como destino acolhedor e autêntico.

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