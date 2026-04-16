Triunfo recebe 14ª Abertura Oficial da Colheita da Oliva no RS

A 14ª Abertura Oficial da Colheita da Oliva acontece nesta sexta-feira (17), nas instalações do Azeite Milonga, dos proprietários Aristides e Christian Vogt, em Triunfo. A perspectiva de produção é de um milhão de litros de azeite no Brasil em 2026, e a expectativa do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) é de que o Rio Grande do Sul produza cerca de 800 mil litros desse total.

Rio Grande do Sul é o maior produtor de oliveiras e azeites do país, com mais de seis mil hectares plantados por aproximadamente 350 produtores, em mais de uma centena de municípios. As maiores áreas com oliveiras estão na Metade Sul, destacando-se Encruzilhada do Sul, Canguçu, Pinheiro Machado, Bagé, Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul , com mais de seis mil hectares plantados por aproximadamente 350 produtores, em mais de uma centena de municípios. As, destacando-se Encruzilhada do Sul, Canguçu, Pinheiro Machado, Bagé, Caçapava do Sul,, Santana do Livramento, São Sepé, São Gabriel, Sentinela do Sul, entre outros.

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