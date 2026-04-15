Defesa Civil Nacional acompanha ações de reconstrução em Erechim

Erechim realizando uma série de inspeções e acompanhamentos sobre a aplicação dos recursos destinados à reconstrução do município, após a forte tempestade de granizo A equipe técnica da Defesa Civil Nacional está emrealizando uma série de inspeções e acompanhamentos sobre a, após aregistrada no dia 23 de novembro de 2025.

Ao todo, mais de R$ 21 milhões estão sendo investidos em ações de recuperação, incluindo cerca de R$ 6 milhões voltados à reforma de prédios públicos atingidos. Os recursos também contemplam a distribuição de telhas, cestas básicas e auxílio humanitário às famílias afetadas pelo evento climático.

Durante as visitas, os técnicos estão sendo acompanhados pela equipe de engenharia da Prefeitura de Erechim e pela Defesa Civil Municipal, que apresentam o andamento das obras, a destinação dos recursos e as ações já executadas no município.

O objetivo das inspeções é garantir a correta aplicação dos recursos federais, assegurando transparência, eficiência e agilidade no processo de reconstrução da cidade.

O prefeito Paulo Polis destacou a importância da presença da Defesa Civil Nacional neste momento. “Esse acompanhamento é fundamental para dar ainda mais transparência e segurança à aplicação dos recursos públicos. Estamos falando de um trabalho sério, que envolve a reconstrução da nossa cidade e o apoio direto às famílias atingidas. Quase cinco meses depois daquele evento climático severo, seguimos avançando com responsabilidade e planejamento. O apoio da Defesa Civil Nacional tem sido essencial para que possamos dar respostas efetivas à população e reconstruir Erechim com ainda mais qualidade”, afirmou.