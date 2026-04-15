Após nova concessão, Lajeado divulga mudanças na coleta de lixo

alterações e o novo cronograma no sistema de coleta de resíduos sólidos no município que será implementada a partir de 22 de abril. Após alguns meses de adaptação, a empresa Fênix A Prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal (Sema), divulgou, nesta quarta-feira (15), asno município que será implementada a partir de 22 de abril. Após alguns meses de adaptação, aInfraestrutura e Serviços de Limpeza Urbana Ltda, responsável pelo serviço, opera de forma definitiva no recolhimento de resíduos em Lajeado.

Desde o início da operação, já foram instalados 500 contêineres em áreas de maior densidade populacional, ampliado o número de equipes de coleta, que passou de nove para 12, adesivagem dos novos caminhões de acordo com a modalidade de coleta e realizada a adequação de rotas e horários, com o objetivo de tornar o serviço mais ágil e eficiente. A prefeitura e a empresa já estão em processo para a ampliação de mais 500 contêineres.

Os contêineres foram inicialmente instalados nos bairros Campestre, Centro, Conservas, Conventos, Das Nações, Floresta, Florestal, Jardim do Cedro, Moinhos, Montanha, Olarias, Santo André, Santo Antônio, Universitário, com possibilidade de ampliar o número ao longo do contrato com a empresa.

As demais melhorias previstas no contrato, como ampliação da coleta seletiva nos bairros, instalação de ecopontos serão implementadas gradualmente ao longo do ano, de acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura.

Com a implantação dos contêineres, o descarte de resíduos comuns (orgânico e rejeito) devem ser feitos apenas na lixeira comum ou no contêiner mais próximo da residência. Os equipamentos foram instalados com distância média de 100 metros entre si, o que significa que, no máximo, o morador precisa caminhar cerca de 50 metros para realizar o descarte correto. A administração municipal reforça que o resíduo deve ser acondicionado adequadamente em sacos fechados antes de ser colocado nos contêineres e lixeiras.

A orientação é que o resíduo reciclável seja separado do resíduo comum e seja colocado ao lado do contêiner/lixeira ou em frente à residência somente no dia e horário da coleta seletiva, a fim de evitar contaminação dos materiais e possibilitar o correto recolhimento. Nos bairros onde a coleta comum não é diária, a coleta seletiva ocorre em dias alternados, para que os resíduos não sejam misturados.

Para facilitar a identificação, a administração municipal também orienta que, se possível, os recicláveis sejam depositados em sacos azuis ou verdes para facilitar a identificação. Dúvidas sobre como separar os resíduos podem ser esclarecidas com a equipe de Educação Ambiental da Sema pelo telefone (51) 3982-1331.

A coleta comum é realizada em dois turnos: diurno e noturno. A coleta seletiva é realizada apenas durante o dia, sempre a partir das 7h. A coleta diurna, a partir das 6h, abrangerá os bairros Alto Conventos, Alto do Parque, Bom Pastor, Campestre, Carneiros, Centenário, Conservas, Das Nações, Floresta, Igrejinha, Jardim Botânico, Moinhos D’Água, Montanha, Morro 25, Olarias, Planalto, Santo André, Santo Antônio, São Bento e Universitário. A coleta noturna, a partir das 18h, acontecerá nos bairros Americano, Centro, Florestal, Hidráulica, Jardim do Cedro, Moinhos e São Cristóvão (e Verdes Vales).

Já a coleta seletiva, a partir das 7h, é realizada uma vez por semana em cada bairro, exceto no Centro, quando é realizada às segundas, quartas e sextas-feiras. Dúvidas, reclamações ou situações relacionadas ao recolhimento de resíduos podem ser comunicadas à Limpeza Pública pelo WhatsApp (51) 99596-9849.