Festival do Grostoli vende 1 milhão de unidades em Garibaldi

A 5ª edição do Festival do Grostoli, no Centro Histórico de Garibaldi, reuniu cerca de 80 mil visitantes entre os dias 10 e 12 de abril e alcançou a marca de aproximadamente 1 milhão de unidades comercializadas da iguaria típica. Além do grostoli, foram vendidas cerca de 6 mil garrafas de vinhos, sucos e espumantes.

Ao todo, 15 comunidades participaram diretamente da produção do doce, mantendo viva a tradição de origem italiana que marca a identidade cultural da região. A edição deste ano também apostou na inovação, com destaque para a versão agridoce que mistura salame à massa, ampliando a experiência gastronômica oferecida ao público.

Com programação gratuita e diversificada, o evento também contou com apresentações culturais e musicais que valorizaram talentos locais em diferentes gêneros, reforçando a proposta de integração entre cultura, gastronomia e turismo.

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