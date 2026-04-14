Festival do Grostoli vende 1 milhão de unidades em Garibaldi

A 5ª edição do Festival do Grostoli, no Centro Histórico de Garibaldi, reuniu cerca de 80 mil visitantes entre os dias 10 e 12 de abril e alcançou a marca de aproximadamente 1 milhão de unidades comercializadas da iguaria típica. Além do grostoli, foram vendidas cerca de 6 mil garrafas de vinhos, sucos e espumantes.
Ao todo, 15 comunidades participaram diretamente da produção do doce, mantendo viva a tradição de origem italiana que marca a identidade cultural da região. A edição deste ano também apostou na inovação, com destaque para a versão agridoce que mistura salame à massa, ampliando a experiência gastronômica oferecida ao público.
Com programação gratuita e diversificada, o evento também contou com apresentações culturais e musicais que valorizaram talentos locais em diferentes gêneros, reforçando a proposta de integração entre cultura, gastronomia e turismo.
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Para o prefeito de Garibaldi, Sérgio Chesini, o resultado da edição reforça o posicionamento do município no cenário estadual. “Encerramos mais uma edição muito felizes com os resultados expressivos, que refletem a organização e a força do Festival do Grostoli como motor do turismo e da economia local. Acima de tudo, faço um reconhecimento especial ao envolvimento das nossas comunidades, estrelas do festival, que garante a autenticidade do evento e sustenta esse crescimento consistente ao longo das edições”, destacou o gestor.