Litoral Norte tem queda em roubos e homicídios

Entre 2019 e 2025, municípios do Litoral Norte do Rio Grande do Sul registraram redução em indicadores de criminalidade, especialmente em crimes patrimoniais e violentos letais. Dados do Observatório Estadual da Segurança Pública mostram que Capão da Canoa, Tramandaí e Torres apresentaram queda em ocorrências como roubos a pedestres, roubos de veículos e homicídios dolosos no período.

Nos crimes violentos letais e intencionais (CVLI), Capão da Canoa teve redução de 18%, passando de 11 para 9 casos. Em Tramandaí, a queda foi de 56%, de 25 para 11 ocorrências, enquanto Torres registrou diminuição de 54%, de 11 para cinco casos. Nos homicídios dolosos, a retração foi de 54% em Capão da Canoa (de 11 para cinco) e em Tramandaí (de 22 para dez), enquanto Torres apresentou queda de 62%, de oito para três registros.

Os crimes patrimoniais também apresentaram redução. Em Tramandaí, o roubo de veículos caiu 90%, de 50 para cinco ocorrências, e o roubo a pedestres diminuiu 76%, de 274 para 65 casos. No mesmo município, os registros de roubos em estabelecimentos comerciais recuaram 26%, passando de 52 para 38.

Em Capão da Canoa, o roubo a pedestres caiu 68%, de 182 para 57 ocorrências, e os roubos em estabelecimentos comerciais reduziram 54%, de 59 para 27. O roubo de veículos teve diminuição de 42%, de 19 para 11 casos.

Já em Torres, o roubo a pedestres apresentou queda de 58%, de 81 para 34 ocorrências, enquanto os roubos de veículos foram reduzidos pela metade, de 16 para oito registros. As informações são do site do governo do Estado.

No período, o governo do Estado realizou investimentos em estrutura e equipamentos voltados à segurança pública na região. Entre as ações estão a ampliação da frota de viaturas da Brigada Militar e da Polícia Civil, a instalação de bases móveis comunitárias e a construção ou reforma de delegacias.

Em 2024, foram inauguradas novas instalações da Delegacia de Polícia e da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento em Tramandaí, que passaram a atender municípios entre Mostardas e Imbé. Também houve a implantação de uma Sala das Margaridas na Delegacia de Capivari do Sul, voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.

A região também será contemplada na primeira fase do programa RS Atento, voltado à ampliação do monitoramento por meio de cercamento eletrônico e videomonitoramento. O projeto prevê a instalação de pontos com reconhecimento facial e câmeras de vigilância em áreas de circulação.

Além da estrutura, operações integradas entre forças de segurança foram realizadas ao longo dos últimos anos, com ações voltadas à repressão a crimes específicos e ao reforço do policiamento ostensivo.

Durante a Operação Verão Total 2025/2026, realizada entre dezembro e março, houve redução de 51% nos crimes violentos letais intencionais, de 44% nos roubos a pedestres e de 11% nos roubos de veículos em comparação com o mesmo período do verão anterior. A ação mobilizou cerca de 3,3 mil servidores de diferentes órgãos estaduais para atuação conjunta em municípios do litoral.