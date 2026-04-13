Ivoti compra área de R$ 4,8 milhões para parque municipal

A Prefeitura de Ivoti formalizou, na sexta-feira (10), a compra de duas áreas de terra, pertencentes à família Staudt, que somam 78 mil metros quadrados, localizadas no bairro Palmares. O investimento total foi de R$ 4.882.000,00, com recursos próprios do município. O espaço será destinado à implantação de um parque municipal. O projeto prevê a construção de um centro de eventos e de um complexo esportivo, com áreas voltadas ao lazer e à convivência da população.



Segundo o prefeito Valdir José Ludwig, a proposta é ampliar a oferta de infraestrutura para atividades esportivas e culturais no município. “Esse parque será também um símbolo da nossa identidade, que valoriza o esporte, a cultura e as tradições germânicas e japonesas que fazem parte da nossa história”, afirmou.

A administração municipal informa que a aquisição da área e as etapas de topografia já foram concluídas. As próximas fases incluem a terraplanagem, a elaboração dos projetos e a captação de recursos para a execução das obras.



O prefeito também destacou que o investimento foi viabilizado com recursos próprios, a partir de superávit financeiro registrado no primeiro ano da atual gestão. Conforme a prefeitura, esta é a segunda área destinada à implantação de parque municipal adquirida em pouco mais de um ano de governo.



O novo espaço deverá integrar a estrutura urbana da cidade, com foco na ampliação de áreas públicas destinadas a atividades esportivas, culturais e de lazer.