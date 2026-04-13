Pelotas inicia desvio para construção de nova ponte na Colônia Z3

A Prefeitura de Pelotas, por meio do Setor de Pontes da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), começou na sexta-feira (10) a obra de desvio da estrada da Colônia de Pescadores Z3. A intervenção é considerada o pontapé inicial da construção da ponte de concreto que será erguida sobre o arroio Sujo, principal estrutura que liga a localidade à praia do Totó e à zona urbana de Pelotas. Desde a enchente de 2024, o acesso à Z3 vem sendo feito sobre uma ponte provisória do Exército Brasileiro.

Equipes do Setor de Pontes da SDR deram início à cravação das estacas para formar as cabeceiras onde a ponte provisória será colocada, cerca de seis metros do local onde se encontra em direção à Laguna dos Patos. A transferência da estrutura, que tem 5,35 metros de largura, será feita pelo Exército. A nova ponte terá dez metros de largura - dimensão que permitirá a passagem em sentido oposto de dois veículos simultaneamente. Também terá uma calçada em um dos lados para que pedestres possam atravessá-la sem disputar espaço com veículos.

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O contrato com a empresa vencedora do processo de licitação para a construção da nova ponte da Z3 foi assinado pelo prefeito em fevereiro deste ano. O investimento é de R$ R$ 897 mil, com recursos do Fundo Nacional da Defesa Civil, do governo federal. O projeto e a execução são da Pizzato Engenharia, de Alvorada (Região Metropolitana).