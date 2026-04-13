Pelotas ganha projeto de horta urbana na região portuária

A cidade de Pelotas passa a contar com uma importante iniciativa voltada à sustentabilidade, inclusão social e segurança alimentar. O projeto “Do Canteiro ao Prato”, desenvolvido pela Otroporto Indústria Criativa, foi apresentado na sexta-feira (10) à imprensa e convidados. A iniciativa desenvolve atividades na região portuária com a proposta de integrar a produção de alimentos orgânicos à formação técnica de jovens e distribuição gratuita de hortifruti para comunidades em situação de vulnerabilidade.

Instalado em uma área de aproximadamente 5.300 m², localizada na rua Conde de Porto Alegre, o espaço abriga uma horta urbana que já produz cerca de 150 quilos de hortaliças por mês. Os alimentos atualmente são destinados a projetos sociais como o Satolep Invisível – Cozinha Solidária, Instituto Hélio de Angola, Kilombo Urbano – Canto de Conexão, além de moradores da comunidade do entorno. A execução está prevista para o período de 2025 a 2028.

Além da produção de alimentos, um dos pilares do projeto é a qualificação profissional. O curso gratuito de Agricultura e Meio Ambiente será oferecido a jovens entre 16 e 20 anos, estudantes de escolas públicas da região portuária. A formação ocorre no turno inverso ao escolar, com oferta de vale-transporte, lanche e certificado, e busca preparar os participantes para atuação em áreas como jardinagem, paisagismo, hortifrutis e projetos ambientais, além de incentivar o empreendedorismo.

A primeira turma acontece de 4 de maio a 10 de julho, e a segunda de 14 de setembro a 11 de dezembro, com 15 vagas cada. Com foco na transformação social por meio da educação e da sustentabilidade, o projeto semeia novas oportunidades e fortalece vínculos com a comunidade, promovendo um futuro mais saudável e inclusivo.