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Publicada em 13 de Abril de 2026 às 00:30

Pelotas ganha projeto de horta urbana na região portuária

Na rua Conde de Porto Alegre são produzidos cerca de 150 quilos de hortaliças por mês

Na rua Conde de Porto Alegre são produzidos cerca de 150 quilos de hortaliças por mês

/Vinicius Peraça/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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A cidade de Pelotas passa a contar com uma importante iniciativa voltada à sustentabilidade, inclusão social e segurança alimentar. O projeto “Do Canteiro ao Prato”, desenvolvido pela Otroporto Indústria Criativa, foi apresentado na sexta-feira (10) à imprensa e convidados. A iniciativa desenvolve atividades na região portuária com a proposta de integrar a produção de alimentos orgânicos à formação técnica de jovens e distribuição gratuita de hortifruti para comunidades em situação de vulnerabilidade.
A cidade de Pelotas passa a contar com uma importante iniciativa voltada à sustentabilidade, inclusão social e segurança alimentar. O projeto “Do Canteiro ao Prato”, desenvolvido pela Otroporto Indústria Criativa, foi apresentado na sexta-feira (10) à imprensa e convidados. A iniciativa desenvolve atividades na região portuária com a proposta de integrar a produção de alimentos orgânicos à formação técnica de jovens e distribuição gratuita de hortifruti para comunidades em situação de vulnerabilidade.
Instalado em uma área de aproximadamente 5.300 m², localizada na rua Conde de Porto Alegre, o espaço abriga uma horta urbana que já produz cerca de 150 quilos de hortaliças por mês. Os alimentos atualmente são destinados a projetos sociais como o Satolep Invisível – Cozinha Solidária, Instituto Hélio de Angola, Kilombo Urbano – Canto de Conexão, além de moradores da comunidade do entorno. A execução está prevista para o período de 2025 a 2028.
Além da produção de alimentos, um dos pilares do projeto é a qualificação profissional. O curso gratuito de Agricultura e Meio Ambiente será oferecido a jovens entre 16 e 20 anos, estudantes de escolas públicas da região portuária. A formação ocorre no turno inverso ao escolar, com oferta de vale-transporte, lanche e certificado, e busca preparar os participantes para atuação em áreas como jardinagem, paisagismo, hortifrutis e projetos ambientais, além de incentivar o empreendedorismo.
A primeira turma acontece de 4 de maio a 10 de julho, e a segunda de 14 de setembro a 11 de dezembro, com 15 vagas cada. Com foco na transformação social por meio da educação e da sustentabilidade, o projeto semeia novas oportunidades e fortalece vínculos com a comunidade, promovendo um futuro mais saudável e inclusivo.

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