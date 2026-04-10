Loja da Havan em Taquara ganha data para inauguração

A Havan de Taquara já tem data marcada para abrir as portas à comunidade. A informação foi enviada pela prefeitura de Taquara, a partir da confirmação que foi recebida pelo prefeito em exercício, Delmar Backes, diretamente do empresário Luciano Hang, que visitou as futuras instalações do empreendimento.



Em frente à obra, que está em estágio avançado, Hang apresentou os avanços do projeto e reforçou o compromisso com a geração de empregos e o desenvolvimento local. A inauguração da loja será no dia 30 de maio, às 10h, e consolida mais um importante investimento no município do Vale do Paranhana.

O megaempreendimento da Havan ficará às margens da ERS-115, próximo ao acesso para o Campus da Faccat, com mais de 10 mil metros quadrados. A estrutura contará com cinema e praça de alimentação.

Com o processo das obras da Havan de Taquara em etapa avançada, colaboradores já passam por fase de treinamento. Uma atividade de boas-vindas a dezenas de futuros profissionais da empresa aconteceu na terça-feira (7), na Faccat. “Fiquei muito satisfeito com o entusiasmo desses colaboradores, durante a visita que fiz a eles. Conversamos e todos já estão em processo de aperfeiçoamento, o que demonstra a preparação da equipe para oferecer um atendimento qualificado à população de Taquara e da região”, destacou Hang.