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Publicada em 10 de Abril de 2026 às 18:27

Pórtico de entrada em Gramado tem restrição no trânsito

Equipe da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) fará uma avaliação técnica

Equipe da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) fará uma avaliação técnica

PREFEITURA DE GRAMADO/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
A prefeitura de Gramado informou que, na sexta-feira (10), foi suspensa, de forma temporária, a passagem de veículos sob o pórtico da ERS-235. A medida foi necessária após avaliação técnica, que constatou abalo na estrutura devido um acidente registado na noite de segunda-feira (6), quando um caminhão desrespeitou a altura permitida e colidiu contra o pórtico. O fluxo de veículos segue ocorrendo no trecho, pelas vias laterais da estrada.
A prefeitura de Gramado informou que, na sexta-feira (10), foi suspensa, de forma temporária, a passagem de veículos sob o pórtico da ERS-235. A medida foi necessária após avaliação técnica, que constatou abalo na estrutura devido um acidente registado na noite de segunda-feira (6), quando um caminhão desrespeitou a altura permitida e colidiu contra o pórtico. O fluxo de veículos segue ocorrendo no trecho, pelas vias laterais da estrada.
Equipes da Secretaria de Obras e de Trânsito estiveram no local para retirada dos materiais que apresentavam risco. Também foram instalados vasos com flores na pista para impedir a passagem de veículos. Na terça-feira (14), uma equipe da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) fará uma avaliação técnica na estrutura, para definir quais intervenções serão solicitadas visando a recuperação e a reforma do pórtico da ERS-235. 
A Prefeitura de Gramado já identificou a empresa responsável pelo caminhão que danificou a estrutura e está tomando as medidas cabíveis visando o ressarcimento financeiro para a Administração Municipal.

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