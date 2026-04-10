Pórtico de entrada em Gramado tem restrição no trânsito

A prefeitura de Gramado informou que, na sexta-feira (10), foi suspensa, de forma temporária, a passagem de veículos sob o pórtico da ERS-235. A medida foi necessária após avaliação técnica, que constatou abalo na estrutura devido um acidente registado na noite de segunda-feira (6), quando um caminhão desrespeitou a altura permitida e colidiu contra o pórtico. O fluxo de veículos segue ocorrendo no trecho, pelas vias laterais da estrada.

Equipes da Secretaria de Obras e de Trânsito estiveram no local para retirada dos materiais que apresentavam risco. Também foram instalados vasos com flores na pista para impedir a passagem de veículos. Na terça-feira (14), uma equipe da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) fará uma avaliação técnica na estrutura, para definir quais intervenções serão solicitadas visando a recuperação e a reforma do pórtico da ERS-235.