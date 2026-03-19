Gramado amplia tempo de tolerância no estacionamento rotativo

A Câmara Municipal de Gramado aprovou um projeto que contribui para tornar a cidade mais organizada e dinâmica. O texto altera dispositivos da legislação que regulamenta o sistema de estacionamento rotativo controlado no município. O projeto foi aprovado por unanimidade na sessão do dia 9 de março.

Entre as principais mudanças está o aumento do tempo de tolerância para a cobrança do estacionamento, que passa de 10 para 15 minutos. A medida atende a uma demanda recorrente da população e busca oferecer mais praticidade aos usuários.

Segundo o presidente da Câmara, vereador Neri Nascimento, a alteração é resultado do diálogo constante entre Legislativo, Executivo e comunidade. “Recebemos diversas manifestações de moradores que relatavam dificuldades com o tempo de tolerância anterior, muitas vezes sendo penalizados por poucos minutos. Com a ampliação para 15 minutos, conseguimos trazer mais equilíbrio e facilitar a rotina da população, além de contribuir para um trânsito mais ágil e eficiente”, destacou.

Outra mudança importante é a atualização na redação da lei, permitindo que ajustes futuros no sistema possam ser realizados por meio de decreto do Executivo, e não necessariamente por lei. Com isso, o processo se torna mais ágil, mantendo a responsabilidade da Prefeitura na definição das vias com cobrança de estacionamento.