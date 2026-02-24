Estacionamento rotativo em Santa Cruz do Sul deve passar por mudanças

A Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul aprovou, o projeto de lei do Executivo que prevê a modernização do Rapidinho no município, o estacionamento rotativo da cidade. O projeto autoriza o Poder Executivo municipal a firmar contrato de concessão com pessoa jurídica de direito privado ou Termo de Cooperação com Organização da Sociedade Civil (OSC) para a operação e controle do estacionamento rotativo. O prazo do contrato poderá ser de até 10 anos, renováveis por igual período.

Um dos pontos centrais da alteração é a formalização da parceria com o Conselho Comunitário de Segurança Pública (Consepro), entidade que já opera o sistema Rapidinho em Santa Cruz do Sul desde 2007. A justificativa do Executivo ressalta a importância de assegurar a continuidade de um serviço público essencial à mobilidade urbana e à organização do espaço viário, em alinhamento com o Ministério Público local.

O líder de Governo, vereador Edson Azeredo (PL) defendeu a proposta, e disse que Santa Cruz do Sul avança, desta forma, na modernização de sua infraestrutura urbana. Segundo ele, a modernização do sistema prevê a implantação de parquímetros, tanto externos quanto internos, ampliando as opções de pagamento e facilitando a utilização do serviço pelos usuários, sem causar desemprego. Além disso, será incorporado um veículo equipado com tecnologia de leitura automática de placas para a fiscalização, prometendo maior eficiência na gestão do uso do espaço público e redução de irregularidades.