Pinto Bandeira receberá sexta edição de evento com vinho e churrasco

A 6º edição do BAH BBQ Vinhos e Assados ocorre no próximo final de semana, sábado dia 18 de abril, nos jardins da Vinícola Aurora, em Pinto Bandeira, na Serra Gaúcha. Das 11h30 às 20h, o evento ao ar livre terá 15 estações com opções de carnes diversas, frutos do mar, peixes e pratos vegetarianos.

Das 11h30 às 15h, o evento funcionará como open food, isto é, o valor do ingresso permite o consumo dentro das 15 estações disponíveis. Assim, pratos como picanha bovina com milho verde e manteiga de rapadura, denver steak com farofa, chimichurri e pão de alho e até pirarucu em bandas e salmão, poderão ser saboreados pelo público.

A lista de atrativos gourmet ainda é complementada com taco de camarão com aioli, nhoque na manteiga e sálvia, matambrito a la pizza, costela fogo de chão com caboitá e dadinhos de panceta defumada com batatinhas. Outro diferencial é que será possível desfrutar de picolés à vontade como sobremesa. Além de bebidas como água com e sem gás, com taça exclusiva do evento, também inclusa no valor do ingresso.

Nesta edição, assadores locais e estaduais, além de restaurantes convidados, apresentarão harmonizações exclusivas com os rótulos da linha DOC – Denominação de Origem Controlada Altos de Pinto Bandeira, da Cooperativa Vinícola Aurora. Durante o evento, o público poderá adquirir uma seleção especial de vinhos e espumantes, além de drinks e sucos de uva. Além disso, o BAH BBQ também contará com apresentações como da artista Kissa Braga, além de DJs.