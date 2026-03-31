Começa a venda de ingressos do 34º Festiqueijo em Carlos Barbosa

O 34º FestiQueijo deu a largada para a venda de ingressos para todos os públicos e datas, incluindo um lote promocional e limitado do primeiro final de semana (26 a 28 de junho). Nesta edição, quem ainda adquirir ingressos terá a possibilidade exclusiva de parcelar. Conforme a proximidade do evento, o número de parcelas vai diminuindo: abril (sete parcelas sem juros), maio (seis parcelas sem juros) e junho e julho (cinco parcelas sem juros). Para quem visitar o FestiQueijo por meio de excursões, os ingressos terão benefícios e descontos.

O lote promocional tem ingressos que variam de R$ 170 a 340, conforme o turno e o tipo de ingresso. Nos demais dias, os valores variam de R$ 180 a R$ 390. Todas as entradas incluem shows, comida e bebida à vontade, além de taça e garfinho personalizados. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial do festival (www.festiqueijo.com.br/ingressos).

Para que todos possam aproveitar ao máximo, o FestiQueijo será realizado novamente em dois turnos. Nas sextas-feiras, das 12h às 16h ou das 17h às 23h, e nos sábados, das 10h às 16h ou das 17h às 23h. No domingo, será sessão única, das 11h às 16h. A expectativa da organização é receber mais de 30 mil pessoas nos cinco finais de semana do evento.

O 34º FestiQueijo promete ser muito mais do que uma celebração gastronômica, também será uma grande festa musical. Com uma programação vibrante e eclética, o evento reunirá 65 shows ao longo de cinco finais de semana. Para viver tudo isso, o público poderá escolher entre dois tipos de ingresso. No Salão, a experiência é mais dinâmica e próxima da essência da festa, onde o visitante circula livremente pelos ambientes, degusta os produtos oferecidos, dança e fica mais perto do palco e das apresentações. Já no Mezanino, a proposta é de mais conforto e tranquilidade, permitindo ao visitante sentar, apreciar a gastronomia, os shows e toda a atmosfera do evento de forma mais relaxada e exclusiva.