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Publicada em 31 de Março de 2026 às 13:33

Começa a venda de ingressos do 34º Festiqueijo em Carlos Barbosa

Festividade ocorre em cinco finais de semana na Serra Gaúcha

Festividade ocorre em cinco finais de semana na Serra Gaúcha

William Cabral/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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O 34º FestiQueijo deu a largada para a venda de ingressos para todos os públicos e datas, incluindo um lote promocional e limitado do primeiro final de semana (26 a 28 de junho). Nesta edição, quem ainda adquirir ingressos terá a possibilidade exclusiva de parcelar. Conforme a proximidade do evento, o número de parcelas vai diminuindo: abril (sete parcelas sem juros), maio (seis parcelas sem juros) e junho e julho (cinco parcelas sem juros). Para quem visitar o FestiQueijo por meio de excursões, os ingressos terão benefícios e descontos.
O 34º FestiQueijo deu a largada para a venda de ingressos para todos os públicos e datas, incluindo um lote promocional e limitado do primeiro final de semana (26 a 28 de junho). Nesta edição, quem ainda adquirir ingressos terá a possibilidade exclusiva de parcelar. Conforme a proximidade do evento, o número de parcelas vai diminuindo: abril (sete parcelas sem juros), maio (seis parcelas sem juros) e junho e julho (cinco parcelas sem juros). Para quem visitar o FestiQueijo por meio de excursões, os ingressos terão benefícios e descontos.
O lote promocional tem ingressos que variam de R$ 170 a 340, conforme o turno e o tipo de ingresso. Nos demais dias, os valores variam de R$ 180 a R$ 390. Todas as entradas incluem shows, comida e bebida à vontade, além de taça e garfinho personalizados. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial do festival (www.festiqueijo.com.br/ingressos). 
Para que todos possam aproveitar ao máximo, o FestiQueijo será realizado novamente em dois turnos. Nas sextas-feiras, das 12h às 16h ou das 17h às 23h, e nos sábados, das 10h às 16h ou das 17h às 23h. No domingo, será sessão única, das 11h às 16h. A expectativa da organização é receber mais de 30 mil pessoas nos cinco finais de semana do evento.
O 34º FestiQueijo promete ser muito mais do que uma celebração gastronômica, também será uma grande festa musical. Com uma programação vibrante e eclética, o evento reunirá 65 shows ao longo de cinco finais de semana. Para viver tudo isso, o público poderá escolher entre dois tipos de ingresso. No Salão, a experiência é mais dinâmica e próxima da essência da festa, onde o visitante circula livremente pelos ambientes, degusta os produtos oferecidos, dança e fica mais perto do palco e das apresentações. Já no Mezanino, a proposta é de mais conforto e tranquilidade, permitindo ao visitante sentar, apreciar a gastronomia, os shows e toda a atmosfera do evento de forma mais relaxada e exclusiva.

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