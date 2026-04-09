Duplicação da ERS-030 em trecho de Osório é encaminhada ao Daer

Duas obras importantes de infraestrutura para o desenvolvimento do município de Osório estão em devem iniciar nos próximos dias. O projeto de duplicação do trecho da ERS-030, no bairro Laranjeiras, em Osório, foi encaminhado ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) nesta semana, e a obra de asfaltamento do trecho da estrada da Goiabeira, no distrito da Borússia, que está em licitação para a empresa que vai executar a obra.

O prefeito de Osório, Romildo Bolzan Júnior, anunciou as melhorias, juntamente com o secretário municipal de Obras, Gilberto Souza e o coordenador de Planejamento, Marcelo Giacomelli, em vídeo publicado nas redes sociais da prefeitura de Osório. “Encaminhamos toda a finalização do projeto refeito, readaptado para fazer a licitação e aprovação do governo do Estado no projeto da ERS-030, no trecho do entroncamento até um quilômetro e meio em direção ao bairro Laranjeiras, para a duplicação da via. Também estamos autorizados para fazer 1,5 quilômetro da Estrada da Goiabeira. São obras que conveniamos com o governo do Estado, tomamos as nossas iniciativas, fomos atrás, buscamos os recursos”, disse o prefeito.

A duplicação do trecho da ERS-030 será de 1,43 quilômetro, e vai contemplar os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização viária, com valor total de R$ 12,3 milhões. Já a Estrada da Goiabeira, no distrito da Borússia, será um trecho de 1,3 quilômetro, compreendendo os serviços de drenagem, pavimentação asfáltica, sinalização e pintura, com o valor de R$ 2,5 milhões.