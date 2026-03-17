Obras do contorno norte da ERS-122 em Caxias do Sul são iniciadas

Uma solenidade na segunda-feira (15) marcou o anúncio do início das obras de duplicação do contorno norte de Caxias do Sul, entre os quilômetros 69 e 80 da ERS-122. O anúncio foi realizado durante evento no Salão Comunitário de Nossa Senhora da Saúde, com a presença do governador do RS, Eduardo Leite, do prefeito e vice prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico e Edson Néspolo, e do secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Maciel Capeluppi.

Considerado um dos principais investimentos em mobilidade da Serra Gaúcha, o projeto prevê a duplicação de 10,9 quilômetros da ERS-122, entre o chamado “viaduto torto” e a saída para Flores da Cunha. A previsão de conclusão das obras é janeiro de 2027.

Entre os destaques da intervenção está a construção de um novo viaduto no km 78 da ERS-122, no acesso ao bairro Nossa Senhora da Saúde e aos pavilhões da Festa da Uva. A estrutura receberá investimento estimado de R$ 13 milhões e deve atender um fluxo aproximado de 20 mil veículos por dia. O novo viaduto terá 40 metros de comprimento, pista dupla em cada sentido e altura livre de 5,5 metros, transpondo a Rua Ludovico Cavinato, principal ligação entre o bairro e a rodovia.

A duplicação contempla a construção de uma nova passagem inferior, permitindo que o tráfego entre bairros ocorra por baixo da rodovia com maior comodidade. Para viabilizar a obra foi necessário construir um desvio provisório de 400 metros, com redução de velocidade e sinalização especial, já em operação.

Já no km 74 está sendo realizada a duplicação da ponte sobre o Arroio Tega, em Caxias do Sul. A obra, com investimento total de R$ 50 milhões, está com 80% dos trabalhos executados e deverá ser concluída até julho deste ano. Com 270 metros de extensão e cerca de 40 metros de altura, a estrutura ampliará a capacidade de tráfego no trecho.