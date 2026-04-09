Multas por excesso de velocidade podem ser canceladas em Caxias do Sul

Em sessão realizada nessa semana em Caxias do Sul, vereadores debateram a possibilidade de remissão ou restituição por parte do município de multas de trânsito registradas em excesso pelos novos controles de velocidade nos anos de 2025 e 2026. O município da Serra Gaúcha voltou a ter os controladores instalados no segundo semestre do ano passado.

O projeto é da vereadora Andressa Marques, juntamente com o vereador Claudio Libardi, ambos do PCdoB envolvendo o excesso de multas registradas pelos radares localizados na área urbana de Caxias. Ela e Libardi disseram que não são contra a instalação de radares, desde que sejam para educar a população e não para arrecadar dinheiro da comunidade. “Quando a gente implementa radares para limitar a velocidade, o objetivo fim não pode ser multar as pessoas, mas educar”, frisou a parlamentar.

Como argumento para a elaboração do projeto que busca autorizar o município fazer a remissão ou restituição das multas no período mencionado, Andressa cita a diferença de quantidade de autuações registradas antes de os controladores de velocidade existirem e depois. Segundo ela, de 2021 a 2024, as autuações variaram de 41 mil a 46 mil/ano. Entretanto, com os novos controladores, chegou a 184,9 mil autuações.

O presidente da Câmara de Vereadores, Wagner Petrini, indicou ouvir a comunidade, reavaliar a necessidade dos radares em alguns pontos e fazer a pintura em amarelo ou vermelho dos equipamentos que permanecerem, para que os motoristas possam enxergar com mais facilidade.