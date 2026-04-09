Canela prepara ações para se fortalecer como destino turístico

A prefeitura de Canela esteve ao lado de representantes do trade turístico em uma mobilização voltada à preparação dos materiais promocionais que serão apresentados em importantes feiras do setor. A iniciativa evidencia a união em torno de um objetivo comum: fortalecer ainda mais Canela como destino turístico competitivo e atrativo.

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A produção dos kits de divulgação, que reúnem informações sobre os principais atrativos, eventos e experiências do município, contou com a participação expressiva do trade turístico. O envolvimento reforça o alinhamento entre o poder público e a iniciativa privada, demonstrando engajamento coletivo na promoção do destino.



Esse esforço conjunto é fundamental para ampliar a visibilidade de Canela, gerar novas oportunidades de negócios e impulsionar o desenvolvimento do turismo local, consolidando o município em mercados estratégicos. O secretário-adjunto de Turismo, Jaison Remonti, ressalta a importância da atuação integrada. “A união entre prefeitura e trade turístico demonstra alinhamento estratégico e fortalece o posicionamento de Canela, qualificando a promoção do destino e ampliando oportunidades de forma coordenada”, afirma.



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