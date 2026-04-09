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Publicada em 09 de Abril de 2026 às 14:57

Festival do Grostoli é atração durante o fim de semana em Garibaldi

No ano passado, mais de 700 mil unidades de grostoli foram vendidas

No ano passado, mais de 700 mil unidades de grostoli foram vendidas

Samuel Arioli/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
Entre os dias 10 e 12 de abril, Garibaldi promove a quinta edição do Festival do Grostoli, em frente à Igreja Matriz São Pedro, no coração da cidade. Consolidado como um dos principais eventos da Serra Gaúcha, o festival reúne gastronomia típica, atrações culturais e a participação ativa das comunidades locais.
Entre os dias 10 e 12 de abril, Garibaldi promove a quinta edição do Festival do Grostoli, em frente à Igreja Matriz São Pedro, no coração da cidade. Consolidado como um dos principais eventos da Serra Gaúcha, o festival reúne gastronomia típica, atrações culturais e a participação ativa das comunidades locais.
Ao longo dos três dias, 15 comunidades garibaldenses serão responsáveis pela produção e comercialização do tradicional grostoli — iguaria de origem italiana que carrega a história e a identidade cultural da região. As versões clássicas, com massa leve e saborizada com raspas de laranja e limão, seguem presentes, mas a edição deste ano traz diversas novidades no cardápio, como uma opção agridoce com salame misturado na massa.
Além do grostoli, o público poderá aproveitar uma variedade de opções gastronômicas, que incluem pratos típicos e releituras criativas da culinária regional. Vinícolas e cervejarias da região também marcam presença, oferecendo espumantes, vinhos e cervejas artesanais.
Em 2025, o festival reuniu cerca de 80 mil pessoas e registrou a comercialização de mais de 700 mil unidades de grostoli, consolidando-se como um dos maiores eventos do município. A expectativa para este ano é superar os números da última edição.
A programação cultural é outro ponto alto do festival, com apresentações musicais distribuídas ao longo dos três dias, em palco montado junto à Igreja Matriz. Entre as atrações confirmadas estão a Orquestra Municipal de Garibaldi, além de bandas e artistas que garantem diversidade de estilos e ampliam a experiência do público.

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