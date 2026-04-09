Festival do Grostoli é atração durante o fim de semana em Garibaldi

Entre os dias 10 e 12 de abril, Garibaldi promove a quinta edição do Festival do Grostoli, em frente à Igreja Matriz São Pedro, no coração da cidade. Consolidado como um dos principais eventos da Serra Gaúcha, o festival reúne gastronomia típica, atrações culturais e a participação ativa das comunidades locais.

Ao longo dos três dias, 15 comunidades garibaldenses serão responsáveis pela produção e comercialização do tradicional grostoli — iguaria de origem italiana que carrega a história e a identidade cultural da região. As versões clássicas, com massa leve e saborizada com raspas de laranja e limão, seguem presentes, mas a edição deste ano traz diversas novidades no cardápio, como uma opção agridoce com salame misturado na massa.

Além do grostoli, o público poderá aproveitar uma variedade de opções gastronômicas, que incluem pratos típicos e releituras criativas da culinária regional. Vinícolas e cervejarias da região também marcam presença, oferecendo espumantes, vinhos e cervejas artesanais.

Em 2025, o festival reuniu cerca de 80 mil pessoas e registrou a comercialização de mais de 700 mil unidades de grostoli, consolidando-se como um dos maiores eventos do município. A expectativa para este ano é superar os números da última edição.

A programação cultural é outro ponto alto do festival, com apresentações musicais distribuídas ao longo dos três dias, em palco montado junto à Igreja Matriz. Entre as atrações confirmadas estão a Orquestra Municipal de Garibaldi, além de bandas e artistas que garantem diversidade de estilos e ampliam a experiência do público.