Casa de Cultura de Lajeado recebe exposição sobre as ferrovias do RS

A Casa de Cultura de Lajeado recebe, durante o mês de abril, a exposição fotográfica “Nos Trilhos do Rio Grande”, do jornalista Alício de Assunção. A exposição reúne fotografias de diversos locais do Estado. A visitação é gratuita e aberta à comunidade no salão de exposições da Casa de Cultura.

Após percorrer diversas cidades do Rio Grande do Sul, como Bagé, Cacequi, Santa Maria, Muçum, Roca Sales, Colinas, Restinga Seca e Santa Bárbara do Sul, a exposição retorna a Lajeado reunindo registros de estações ferroviárias, pontes, túneis e trechos de ferrovias do Estado.

As fotografias foram produzidas ao longo de cerca de 1.800 quilômetros, acompanhando a circulação do trem da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), e também por deslocamentos realizados pelo autor de maneira independente. Filho de ferroviário, Assunção destaca o valor histórico e afetivo do trabalho. Segundo ele, a exposição também ganha ainda mais relevância após os impactos da enchente de maio de 2024.

“Pouco sobrou de nossas ferrovias e as fotografias se tornam uma forma de preservar essa história, que foi fundamental para o desenvolvimento de muitas cidades, inclusive no Vale do Taquari. Tenho a expectativa que a mostra pode contribuir com a retomada do Trem dos Vales e o interesse pelo turismo ferroviário na região”, ressalta o jornalista.

A visitação é gratuita. A Casa de Cultura está aberta de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h45, e nas sextas-feiras, das 8h às 14h, sem fechar ao meio-dia. No sábado, 11/04, o espaço também estará aberto para a visitação, das 8h30 às 11h30.