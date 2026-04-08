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Publicada em 08 de Abril de 2026 às 18:16

Casa de Cultura de Lajeado recebe exposição sobre as ferrovias do RS

exposição reúne fotografias de diversos locais do Estado

exposição reúne fotografias de diversos locais do Estado

Alício de Assunção/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
A Casa de Cultura de Lajeado recebe, durante o mês de abril, a exposição fotográfica “Nos Trilhos do Rio Grande”, do jornalista Alício de Assunção. A exposição reúne fotografias de diversos locais do Estado. A visitação é gratuita e aberta à comunidade no salão de exposições da Casa de Cultura.
A Casa de Cultura de Lajeado recebe, durante o mês de abril, a exposição fotográfica “Nos Trilhos do Rio Grande”, do jornalista Alício de Assunção. A exposição reúne fotografias de diversos locais do Estado. A visitação é gratuita e aberta à comunidade no salão de exposições da Casa de Cultura.
Após percorrer diversas cidades do Rio Grande do Sul, como Bagé, Cacequi, Santa Maria, Muçum, Roca Sales, Colinas, Restinga Seca e Santa Bárbara do Sul, a exposição retorna a Lajeado reunindo registros de estações ferroviárias, pontes, túneis e trechos de ferrovias do Estado.
As fotografias foram produzidas ao longo de cerca de 1.800 quilômetros, acompanhando a circulação do trem da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), e também por deslocamentos realizados pelo autor de maneira independente. Filho de ferroviário, Assunção destaca o valor histórico e afetivo do trabalho. Segundo ele, a exposição também ganha ainda mais relevância após os impactos da enchente de maio de 2024.
“Pouco sobrou de nossas ferrovias e as fotografias se tornam uma forma de preservar essa história, que foi fundamental para o desenvolvimento de muitas cidades, inclusive no Vale do Taquari. Tenho a expectativa que a mostra pode contribuir com a retomada do Trem dos Vales e o interesse pelo turismo ferroviário na região”, ressalta o jornalista.
A visitação é gratuita. A Casa de Cultura está aberta de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h45, e nas sextas-feiras, das 8h às 14h, sem fechar ao meio-dia. No sábado, 11/04, o espaço também estará aberto para a visitação, das 8h30 às 11h30.

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