Fundaparque ganha novo pórtico de acesso em Bento Gonçalves

A obra que marca o novo acesso à Fundaparque (Parque de Eventos de Bento Gonçalves) foi inaugurada nesta semana e entregue à comunidade. A estrutura é o resultado de investimento de R$ 3 milhões, integralmente aportados pela iniciativa privada por meio da união entre CIC-BG, Sindmóveis e Movergs. O movimento contou com o apoio da Fundaparque e da prefeitura de Bento Gonçalves.

A modernização foca na agilidade e segurança, integrando cancelas automatizadas, sistema inteligente de leitura de placas por câmeras e terminais de autoatendimento para o pagamento do estacionamento. Essas estruturas deverão estar em funcionamento ao longo dos próximos 60 dias. O projeto do pórtico, assinado pela arquiteta Adriana Peccin, utiliza conceitos que remetem às matrizes moveleira e vitivinícola da região, resultando em um acesso funcional e contemporâneo esteticamente.

A obra cumpre papel estratégico, na avaliação do presidente da Fundaparque, Laudir Miguel Piccoli. “A entrega deste novo pórtico representa muito mais do que uma melhoria estrutural: é um avanço estratégico para a Fundaparque e para toda a comunidade. Estamos incorporando tecnologia de ponta para garantir mais segurança, controle e agilidade no acesso ao parque, acompanhando a evolução dos grandes centros de eventos. O pórtico é também o primeiro contato do visitante com o parque, e queremos que essa chegada já transmita uma experiência positiva desde o início. Seguimos trabalhando para consolidar o parque como uma referência nacional em eventos, sempre com responsabilidade e visão de futuro”, apontou.