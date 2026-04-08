Procon de Novo Hamburgo vai para novo endereço ainda em abril

A Prefeitura de Novo Hamburgo prepara a mudança do Procon para um novo endereço na área central da cidade. Em breve, o órgão de defesa do consumidor passará a funcionar no Espaço Albano Hartz, no Calçadão Osvaldo Cruz, garantindo mais facilidade de acesso para a população que busca atendimento e orientação sobre seus direitos. A expectativa é de que a transferência seja concluída até o final do mês de abril.

A iniciativa faz parte de uma estratégia do município de qualificar os serviços públicos e aproximá-los da comunidade, concentrando atendimentos em locais de fácil acesso e com estrutura adequada para receber os cidadãos. Além da chegada do Procon, o Espaço Albano Hartz deverá receber outros serviços municipais nos próximos meses, ampliando a oferta de atendimentos no local e consolidando o espaço como um ponto de referência para a população. Nesse contexto, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação também deverá utilizar parte do espaço para a realização de atividades e atendimentos.

Atualmente, o local já abriga ações de qualificação profissional promovidas pela Diretoria de Trabalho, além de sediar processos seletivos e entrevistas de emprego de empresas que estão se instalando no município, dentro das iniciativas do programa Emprega NH.

Também são oferecidos cursos gratuitos à comunidade, que vêm beneficiando centenas de pessoas semanalmente. Entre os públicos atendidos, destacam-se especialmente idosos, que encontram no local oportunidades de capacitação, convivência e aprendizado, reforçando o papel do espaço como ambiente de inclusão e desenvolvimento social.