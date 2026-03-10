Porto Alegre,

Publicada em 10 de Março de 2026 às 17:45

Nova adutora de água em Novo Hamburgo tem obras avançadas

Parte da adutora está sendo instalada de forma elevada, por conta de área banhada

COMUSA/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Jornal Cidades
A obra de implantação do novo trecho da adutora de água bruta em Lomba Grande, em Novo Hamburgo, está na reta final e deve ser concluída até o final do mês de março. A intervenção da Comusa — Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo ocorre na Estrada Leopoldo Petry e ampliará a capacidade de captação de água que abastece o município.
Com cerca de 315 metros de extensão, a nova estrutura permitirá aumentar gradualmente a vazão de água transportada do Rio dos Sinos para o sistema de abastecimento da cidade. Para isso, estão sendo utilizadas tubulações com um metro de diâmetro, dimensionadas para acompanhar o crescimento da demanda nos próximos anos.
Devido às características ambientais da área, parte da adutora está sendo instalada de forma elevada, sobre uma ponte de concreto. A solução técnica foi adotada para preservar o solo do banhado e reduzir impactos ao ecossistema local. A estrutura é sustentada por fundações em estacas pré-moldadas, garantindo estabilidade e segurança à travessia.
Os trabalhos avançaram no início de março com a chegada de uma nova remessa de tubos e o início das intervenções diretamente sobre a ponte do banhado. Nesta etapa, sete tubos inteiros já foram instalados sobre a estrutura. Na sequência, serão assentados aproximadamente seis tubos no trecho da pista, etapa que marcará a conclusão da instalação da nova adutora.
Na fase final da obra, também serão instalados o restante do cercado e os portões de acesso da travessia, garantindo a proteção da estrutura e a segurança do local. A intervenção integra o conjunto de investimentos da Comusa voltados à modernização do sistema de abastecimento e à preparação da infraestrutura hídrica de Novo Hamburgo para os próximos anos.
A intervenção ocorre no trecho do banhado do Rio dos Sinos, onde está sendo realizada a travessia da nova tubulação sobre a ponte. Durante a instalação dos tubos, o trânsito poderá operar em meia pista, com adoção do sistema pare e siga, devidamente sinalizado e com orientação de equipes no local. Motoristas que circulam pela região devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização durante o período da intervenção.

