Cesta básica de Pelotas tem queda de 2,2% em março

Em março, o segmento supermercadista deu fôlego às finanças dos consumidores de Pelotas. No confronto com a pesquisa de fevereiro do Procon, os preços dos alimentos, artigos de higiene e itens de limpeza diminuíram, no entanto, em índices inferiores aos aumentos registrados.
A Ração Essencial, formada por carne bovina, leite integral, feijão, arroz, farinha, batata, tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo e manteiga, passou a custar R$ 604,07. O valor do conjunto de 13 gêneros alimentícios, indispensáveis à subsistência de uma pessoa durante 30 dias – determinado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) – sofreu queda de 6,97%. As informações são da assessoria de imprensa da prefeitura de Pelotas.
Ainda no mesmo período, o levantamento do Serviço de Educação ao Consumidor do órgão municipal apontou a redução de 2,20% do preço da Cesta Básica, à venda por R$ 1.371,76, contra o total de R$ 1.402,66 do mês imediatamente anterior. Ao coletar, computar e analisar os dados dos 51 produtos que o compõem, a equipe se baseia em estudo do Instituto de Estudos e Pesquisas Econômicas (Iepe) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Iogurte é produto com maior queda de preço
Do total de 19 produtos, cujos preços diminuíram, destacam-se:
- Iogurte com sabores (540 gramas) – -22,61%
- Arroz (quilo) – -11,41%
- Pasta dental (90 gramas) – -11,12%
- Maçã (quilo) – -10,30%
- Aparelho de barbear descartável (duas unidades) – -9,67%
Cebola sofre maior aumento
Do total de 23 produtos, cujos preços aumentaram, evidenciam-se:
- Cebola (quilo) – 64,27%
- Mamão (quilo) – 35,94%
- Leite longa vida integral (litro) – 19,50%
- Maionese (500 gramas) – 17,32%
- Sal (quilo) – 16,37%
Nove produtos mantêm a mesma média de preço
Nove produtos mantiveram-se com preços praticamente inalterados, entre os quais:
- Cigarro (maço): 0,00%
- Batata inglesa (quilo): -0,11%
- Carne de frango (quilo): -0,26%
- Achocolatado em pó (400 gramas): 0,35%
- Farinha de trigo (quilo): -0,43%