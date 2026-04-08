Cesta básica de Pelotas tem queda de 2,2% em março

Em março, o segmento supermercadista deu fôlego às finanças dos consumidores de Pelotas. No confronto com a pesquisa de fevereiro do Procon, os preços dos alimentos, artigos de higiene e itens de limpeza diminuíram, no entanto, em índices inferiores aos aumentos registrados.

A Ração Essencial, formada por carne bovina, leite integral, feijão, arroz, farinha, batata, tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo e manteiga, passou a custar R$ 604,07. O valor do conjunto de 13 gêneros alimentícios, indispensáveis à subsistência de uma pessoa durante 30 dias – determinado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) – sofreu queda de 6,97%. As informações são da assessoria de imprensa da prefeitura de Pelotas.

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Ainda no mesmo período, o levantamento do Serviço de Educação ao Consumidor do órgão municipal apontou a redução de 2,20% do preço da Cesta Básica, à venda por R$ 1.371,76, contra o total de R$ 1.402,66 do mês imediatamente anterior. Ao coletar, computar e analisar os dados dos 51 produtos que o compõem, a equipe se baseia em estudo do Instituto de Estudos e Pesquisas Econômicas (Iepe) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Iogurte é produto com maior queda de preço

Do total de 19 produtos, cujos preços diminuíram, destacam-se:

Iogurte com sabores (540 gramas) – -22,61% Arroz (quilo) – -11,41% Pasta dental (90 gramas) – -11,12% Maçã (quilo) – -10,30% Aparelho de barbear descartável (duas unidades) – -9,67%

Cebola sofre maior aumento

Do total de 23 produtos, cujos preços aumentaram, evidenciam-se:

Cebola (quilo) – 64,27% Mamão (quilo) – 35,94% Leite longa vida integral (litro) – 19,50% Maionese (500 gramas) – 17,32% Sal (quilo) – 16,37%

Nove produtos mantêm a mesma média de preço

Nove produtos mantiveram-se com preços praticamente inalterados, entre os quais: