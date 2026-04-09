Sabores do Norte e Nordeste ganham destaque em restaurante de Canoas

Desde o açaí natural até um prato de tacacá podem ser encontrados na Casa Norte e Nordeste, empreendimento que se encontra no Centro de Canoas. Aberto em 2021, o local é referência na Região Metropolitana em produtos típicos das duas regiões brasileiras, tanto para venda como no cardápio de um restaurante.

O local foi aberto por José Carlos Serafim há cinco anos, após ter chegado ao Rio Grande do Sul em 2015 vindo de Manaus, sua cidade natal, Desde então, conviveu com pedidos de amigos por produtos característicos do Amazonas. A partir da aposentadoria veio a ideia de criar um espaço onde fosse possível achar produtos nortistas e nordestinos no Estado.

Segundo Serafim, ele nunca imaginou que um dia seria dono de um mercado ou restaurante. Foi junto com seu genro, Renan Aleixo Azevedo, natural de Belém, que decidiu investir em um local focado nas regiões Norte e Nordeste. As viagens para esses locais s ficaram mais frequentes, a fim de que pudessem entender quais produtos eram mais procurados e como uma loja desse segmento funcionava. "Depois dessas viagens, fizemos uma lista de coisas que deveriam constar no mercado e compramos. Muitas dessas coisas comercializamos até hoje", conta o dono do estabelecimento.

Para abrir a Casa Norte e Nordeste, sogro e genro utilizaram a reserva econômica que tinham. Foram em torno de R$ 100 mil investidos em estrutura, aluguel e produtos para inaugurar o mercado em 2021. Hoje, o local é também um restaurante e para que se mantenha aberto, os gastos giram em torno de R$ 40 mil, com custos de funcionários e fornecedores, conta Serafim.

A maioria dos clientes do local é natural das duas regiões, explica o proprietário. De acordo com ele, os estados que mais se destacam são o Amazonas e o Pará, com pessoas naturais deles que acabaram se mudando para o RS. Por outro lado, Serafim também explica que a presença de gaúchos tem aumentado cada vez mais. "Temos muitos clientes gaúchos que comeram pratos típicos das regiões em viagens e quando ficam com saudades, vêm matar essa saudades aqui", conta.

O maior desafio do estabelecimento sempre foi encontrar fornecedores com uma variedade de produtos, explica Serafim. Segundo ele, é necessário lidar com múltiplos fornecedores espalhados por Belém, Manaus, São Paulo, Bahia e Fortaleza para compor seu estoque. Além disso, alguns produtos com bastante procura, como o bolo de rolo, são difíceis de comercializar devido à validade pequena, quando chegam em Canoas para vender no mercado já estão para vencer, conta.

Para o dono do estabelecimento, o carro-chefe da casa é o açaí natural, vendido na forma de polpa de fruta pura e congelado, assim o preparo é feito pelos clientes em casa. Outros destaques são o Baião de Dois, servido com peixe frito no restaurante e, no mercado, a Farinha d'água, um tipo de farinha de mandioca, é um dos produtos mais procurados, afirma o proprietário.

A Casa Norte e Nordeste abre de quarta a sábado, das 12h às 23h, e no domingo, das 12h às 15h, para o mercado. Já o restaurante, o horário de funcionamento é, de quarta a sábado, das 18h às 23h e no domingo das 12h às 15h. Atualmente, o restaurante está em um novo endereço, na rua Coronel Vicente, Centro de Canoas. O local inaugurou no início deste mês.