Guarda Municipal de Canoas recebe cinco viaturas semiblindadas

A segurança de Canoas receberá um reforço importante nos próximos dias. Está prevista para o mês de maio a entrega de 15 viaturas semiblindadas para as forças de segurança da cidade. Serão cinco veículos modelo Fiat Pulse 1.3 turbo para a Guarda Municipal, cinco para a Brigada Militar e cinco para a Polícia Civil. Com a entrega, a Guarda Municipal de Canoas será a primeira do Estado a ter carros com proteção extra em sua frota.

Para a aquisição e preparação das novas viaturas serão investidos R$ 2,7 milhões de recursos próprios da prefeitura. O prefeito Airton Souza e o secretário de Segurança Pública Alexandre Alberto Rocha, visitaram a empresa Casco, em Porto Alegre, que é a responsável pela blindagem dos veículos.

Nove carros já receberam vidros e mantas de aramida de primeira linha e já foram enviados para a etapa de sinalização. Outros seis veículos seguem na empresa de blindagem num processo que deve ser finalizado até a próxima semana.

“Sabemos que as forças de segurança são de competência do Estado, mas o cidadão mora no município. Me sinto na obrigação de contribuir e, por isso, estamos fazendo este investimento, que vai refletir ainda mais na segurança da nossa cidade”, destaca o prefeito Airton Souza.

O secretário de Segurança Pública Alexandre Alberto Rocha também destacou a importância da aquisição dos veículos semiblindados. “Nosso objetivo é auxiliar as forças de segurança no combate à criminalidade, e, consequentemente, na diminuição dos indicadores”, frisa o secretário.