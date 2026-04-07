Iphan aprova estudo para a região do Passo dos Negros, em Pelotas

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) aprovou a execução do projeto de pesquisa arqueológica no Passo dos Negros, estudo que irá investigar mais de 2 mil anos de ocupação humana no território, em Pelotas. Coordenado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), com apoio do Escritório Técnico da Fronteira Sul do Iphan-RS, localizado na cidade, a pesquisa integra arqueologia, antropologia, arquitetura, geografia, ecologia e saberes populares, e está prevista para durar 16 meses.

O Passo dos Negros reúne vestígios pré-coloniais, coloniais e industriais sobrepostas, caracterizando-se como sítio multicomponencial (locais ocupados por mais de uma vez, por grupos e em períodos diferentes). Pesquisas anteriores já identificaram fragmentos líticos de quartzo associados a grupos construtores de cerritos, com datações de cerca de mil anos atrás.

Com o novo projeto, a equipe vai atuar na área compreendida entre o arroio Pelotas, o Canal São Gonçalo e as zonas de ocupação urbana. O objetivo do estudo é identificar e cadastrar os sítios arqueológicos existentes no local, com expectativa de reconhecimento de vestígios associados a ocupações Guarani, à atividade charqueadora e à presença da comunidade negra, tanto no período de escravização quanto após a abolição.

O cadastramento de um local enquanto Sítio Arqueológico ocorre a partir do atendimento aos critérios estipulados por uma portaria do Iphan e o seu reconhecimento ocorre por meio da homologação do cadastro no Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão (SICG), cabendo ao Centro Nacional de Arqueologia (CNA) do Iphan a responsabilidade de homologar os dados referentes ao patrimônio arqueológico no SICG.

A pesquisa teve início oficial em 16 de março, com a etapa de campo. A equipe técnico-científica responsável é coordenada pelo arqueólogo Cláudio Baptista Carle, professor do Departamento de Arqueologia da UFPel, e conta com pesquisadores das áreas de arqueologia e antropologia, além de representantes da Organização Não-Governamental (ONG) Cuidando de Nós, ligada à própria comunidade do Passo dos Negros. Estudantes de graduação e pós-graduação da UFPel também integram o grupo.

Um dos aspectos centrais do projeto é a participação direta dos moradores. A população do Passo dos Negros atua como “comunidade pesquisadora”, envolvida nas atividades de campo e laboratório. A pesquisa se soma ao trabalho já desenvolvido pelo Mapeamento Arqueológico e Cultural dos objetos, lugares, manifestações e pessoas de referência às sociedades tradicionais indígenas e afro-brasileiras na região Sul do Estado do Rio Grande do Sul, que estuda a região desde 2022. A investigação é voltada para a história da ocupação na fronteira entre o Brasil e o Uruguai, e gerou a base científica (textos, imagens e dados) que fundamenta as novas pesquisas.