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Publicada em 02 de Abril de 2026 às 11:55

Lajeado altera horários e itinerários do transporte coletivo

Readequação ocorre em função da redução na distribuição de diesel, combustível utilizado pela frota

Readequação ocorre em função da redução na distribuição de diesel, combustível utilizado pela frota

Rafael Grün/Prefeitura de Lajeado/Divulgação/Cidades
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Jornal Cidades
Os horários e itinerários do transporte coletivo urbano de Lajeado passam por alterações aos sábados. A mudança teve início no último sábado (4). Conforme a Expresso Azul, empresa responsável pela operação do serviço no município, a readequação ocorre em função da redução na distribuição de diesel, combustível utilizado pela frota.
Os horários e itinerários do transporte coletivo urbano de Lajeado passam por alterações aos sábados. A mudança teve início no último sábado (4). Conforme a Expresso Azul, empresa responsável pela operação do serviço no município, a readequação ocorre em função da redução na distribuição de diesel, combustível utilizado pela frota.
Desde o início da guerra no Oriente Médio, que pressiona os preços dos combustíveis, cerca de um terço dos municípios gaúchos, segundo levantamento da Famurs, registraram problemas no abastecimento de veículos e máquinas, ou impactos no transporte público. 
Diante da mudança, os usuários que utilizam o transporte coletivo aos sábados devem ficar atentos à nova planilha de horários e itinerários para este dia da semana. A atualização completa pode ser acessada pelo link bit.ly/transportecoletivosabado.

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