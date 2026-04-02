Lajeado altera horários e itinerários do transporte coletivo

Os horários e itinerários do transporte coletivo urbano de Lajeado passam por alterações aos sábados. A mudança teve início no último sábado (4). Conforme a Expresso Azul, empresa responsável pela operação do serviço no município, a readequação ocorre em função da redução na distribuição de diesel, combustível utilizado pela frota.

segundo levantamento da Famurs Desde o início da guerra no Oriente Médio, que pressiona os preços dos combustíveis, cerca de um terço dos municípios gaúchos,, registraram problemas no abastecimento de veículos e máquinas, ou impactos no transporte público.

LEIA TAMBÉM: Granpal pedirá isenção de ICMS do diesel na crise no RS

Diante da mudança, os usuários que utilizam o transporte coletivo aos sábados devem ficar atentos à nova planilha de horários e itinerários para este dia da semana. A atualização completa pode ser acessada pelo link bit.ly/transportecoletivosabado.