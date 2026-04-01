Criação de tarifa zero nos ônibus de Caxias do Sul é discutida na Câmara

Vereadores de Caxias do Sul discutiram, em sessão realizada na quarta-feira (1), a possibilidade de implementação da gratuidade da passagem do transporte coletivo em Caxias do Sul. Ao mencionar que mais de 10 municípios no país adotam o modelo da Tarifa Zero, o vereador Wagner Petrini sugeriu a realização de uma audiência pública com representantes do poder público e da comunidade para discutir alternativas para isentar o preço da passagem no município.

Petrini lembrou que, como presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação , esteve presente nas discussões do edital de concessão do transporte coletivo no qual a Visate se sagrou vencedora, em 2021. O parlamentar observou que foram realizadas audiências públicas junto à população para discutir o edital de concessão. Ele lembrou que a única participante do certame foi a Visate – mesmo diante da possibilidade de que outras empresas pudessem concorrer no processo a partir de consórcios.

O vereador destacou ainda que, em dezembro, cumpriu agenda na Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, junto com outros vereadores de Caxias do Sul para tratar do tema. “O que se discute hoje em nível nacional é a criação de uma base legal sólida para permitir que o transporte coletivo seja financiado também por outras fontes, e não apenas pelo bolso de quem usa o ônibus todos os dias”, enfatizou o vereador.

Petrini solicitou ao líder de bancada do PSB, Zé Dambrós, que articule com os demais vereadores da Câmara Municipal a apresentação de uma moção de apoio pela agilização da aprovação do marco regulatório do transporte público e dos instrumentos legais para o avanço de uma política nacional de gratuidade no transporte coletivo.

“A tarifa zero parte de uma lógica diferente: em vez de afastar o usuário com um preço alto, ela amplia o acesso, traz as pessoas de volta ao transporte coletivo, aumenta a demanda e cria condições para reorganizar o financiamento do sistema de uma forma mais inteligente e eficiente” ressaltou Petrini.

Atualmente, a passagem de ônibus em Caxias do Sul é a mais cara do Rio Grande do Sul. Para quem paga em dinheiro, débito ou crédito na hora, custa R$ 9,00. No vale-transporte, o valor baixa para R$ 8,30, enquanto quem compra antecipado paga R$ 6,50. Os estudantes têm 50% de desconto sobre a maior tarifa (R$ 4,50).