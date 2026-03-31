Passarelas para passagem de animais são instaladas em Viamão

A Coopernorte, cooperativa de geração e distribuição de energia e internet no distrito de Águas Claras, em Viamão, em parceria com associados, está instalando nove passarelas para a travessia de animais silvestres nos loteamentos Rancho do Sol e Ipiranga. Ao todo, serão sete estruturas no Ipiranga e duas no Rancho do Sol.



A iniciativa conta com a colaboração direta dos associados. Moradores e a cooperativa adquiriram os materiais, e a cooperativa ficou responsável pela execução das obras e instalação. Até o momento, cinco passarelas já foram concluídas, e as outras quatro estão em fase de construção.



O principal objetivo das passarelas é garantir a preservação das espécies, evitando o contato com as redes de energia e possíveis choques elétricos. Entre os animais registrados estão o bugio-ruivo, o ouriço e o gambá-de-orelha-branca.

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De acordo com o presidente da Coopernorte, Jairton Vieira, a ação conjunta surgiu como solução para um problema recorrente. “Essas estruturas ajudam a reduzir acidentes e contribuem diretamente para a preservação de espécies, muitas delas ameaçadas de extinção. Ao todo, serão nove passagens de fauna instaladas em pontos considerados críticos”, destaca. De acordo com o presidente da Coopernorte, Jairton Vieira,. “Essas estruturas ajudam a reduzir acidentes e contribuem diretamente para a preservação de espécies, muitas delas ameaçadas de extinção. Ao todo, serão nove passagens de fauna instaladas em pontos considerados críticos”, destaca.