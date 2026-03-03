Caxias do Sul e Colônia del Sacramento se tornam cidades-irmãs

A prefeitura de Caxias do Sul sancionou a lei que declara oficialmente o município gaúcho e a cidade de Colonia del Sacramento, na República Oriental do Uruguai, como cidades-irmãs. O projeto de lei estabelece diretrizes para a formalização de parcerias entre Caxias do Sul e cidades-irmãs, com foco na cooperação institucional, cultural, turística, educacional e econômica.

A iniciativa tem como base a carta encaminhada pelo prefeito de Colonia del Sacramento, Guillermo Rodríguez, datada de 16 de janeiro deste ano, na qual são destacados diversos pontos de convergência histórica, cultural e socioeconômica entre os dois municípios, além da manifestação de interesse mútuo em fortalecer os laços de cooperação.

As duas cidades compartilham afinidades relevantes, especialmente pela forte herança da imigração italiana, ainda presente nos costumes, na gastronomia, nas manifestações culturais e na identidade de suas populações. Outro ponto em comum é a importância da vitivinicultura para o desenvolvimento econômico e cultural local, celebrada em eventos tradicionais que valorizam a uva, o vinho, o trabalho do agricultor e a convivência comunitária.

Colonia del Sacramento também possui destaque internacional por abrigar um bairro histórico reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, que preserva influências portuguesas e espanholas e se consolida como referência em preservação da memória e do turismo histórico — valores igualmente cultivados por Caxias do Sul ao longo de sua trajetória de valorização cultural e identidade local.