Prefeitura de Imbé inicia a sinalização de nova ciclofaixa

A malha cicloviária de Imbé está sendo ampliada. A prefeitura iniciou na segunda-feira (30) a sinalização da ciclofaixa da avenida Imara, no balneário Imara. Conforme o secretário adjunto Rafael Moura, caso o tempo siga sem chuvas, os trabalhos serão concluídos num "curto período de tempo".

Toda extensão da avenida será contemplada, entre a ERS-786 e a avenida Beira-Mar, totalizando 1,55km. Após a conclusão, Imbé terá o total de 12,65km de ciclovias e ciclofaixas. E o número deverá aumentar ainda neste ano, com a conclusão de obras como a duplicação da avenida Nilza Costa Godoy, no Centro, onde a ciclofaixa será ampliada.

O prefeito Ique Vedovato ressalta que a meta é aumentar ainda mais as faixas exclusivas para o trânsito de bicicletas, e lembra que, em 2021, quando assumiu no seu primeiro mandato, Imbé não tinha dois quilômetros de ciclovias, todas concentradas apenas na região central do município. “Muitas pessoas utilizam bicicletas como meio de transporte, para irem ao trabalho, escola, fazer compras, além de utilizarem para lazer e atividade física. As ciclovias e ciclofaixas são seguras para quem se desloca de bicicleta. ”, destaca Ique.

Ainda, segundo o prefeito, a malha cicloviária deverá ganhar mais força com as obras que estão em andamento e previstas para acontecer. Mais 6,5 quilômetros de ciclofaixas estão previstas para serem instaladas na cidade nos próximos meses, de acordo com a prefeitura.