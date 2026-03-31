Safra de 2026 é a maior da história da Vinícola Aurora

A safra 2026 foi encerrada pela Cooperativa Vinícola Aurora, tornando-se a maior em seus 95 anos de história. Durante três meses, entre o final de dezembro e o mês de março, foram colhidos 93 milhões de quilos de uva, volume 30% superior à vindima de 2025, que registou 71,6 milhões de quilos processados. O resultado supera o desempenho de 2021, até então o recorde histórico, quando 90 milhões de quilos de uva foram transformados em vinhos, espumantes, sucos de uva e outros produtos vitivinícolas.

Além do crescimento expressivo no volume, a qualidade da safra se manteve dentro dos padrões esperados. O teor de açúcar e a sanidade das uvas foram considerados adequados, favorecidos por um período de escassez hídrica durante praticamente toda a colheita, com pouca incidência de chuva. Com isso, a uniformidade da produção nos vinhedos garantiu boa distribuição dos cachos nas plantas, evitando sobrecarga e contribuindo para a qualidade final.

A manutenção de temperaturas abaixo da média durante a primavera prolongou o ciclo das variedades, especialmente as de maturação precoce. Já as chuvas regulares em momentos estratégicos garantiram o desenvolvimento equilibrado da safra. Atualmente, são cultivadas 56 variedades de uvas por cerca de 1,1 mil famílias cooperadas.

O gerente Agrícola da cooperativa, Maurício Bonafé, destaca o resultado positivo para diferentes finalidades, tanto as uvas destinadas à produção de espumantes, que apresentaram maturação equilibrada entre açúcar (grau babo) e acidez, como as variedades voltadas aos vinhos tintos. De acordo com Bonafé, as castas tintas de médio e final de ciclo foram beneficiadas pela concentração de açúcares proporcionada pela menor disponibilidade de água. Da mesma forma, as uvas destinadas à produção de sucos mantiveram qualidade dentro dos padrões exigidos.

“Esta foi uma safra que ficou cerca de 8% acima do esperado. Tivemos um ciclo muito favorável do ponto de vista climático, com inverno rigoroso, boa disponibilidade de horas de frio, ausência de geadas tardias e condições ideais durante a floração e o desenvolvimento das plantas.”, afirma.

O enólogo-chefe da Vinícola Aurora, Nauro José Morbini, destaca que o rigoroso inverno de 2025 e o baixo volume de chuvas garantiram excelente sanidade das videiras, favorecendo a maturação adequada das uvas e, consequentemente, resultando em uma safra expressiva em quantidade e também em qualidade.