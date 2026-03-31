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Publicada em 31 de Março de 2026 às 19:00

Safra de 2026 é a maior da história da Vinícola Aurora

Cooperativa da Serra Gaúcha confirmou que colheu 93 milhões de quilos, resultados que supera 2021, recorde até então

Cooperativa da Serra Gaúcha confirmou que colheu 93 milhões de quilos, resultados que supera 2021, recorde até então

Cassiano Farina/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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A safra 2026 foi encerrada pela Cooperativa Vinícola Aurora, tornando-se a maior em seus 95 anos de história. Durante três meses, entre o final de dezembro e o mês de março, foram colhidos 93 milhões de quilos de uva, volume 30% superior à vindima de 2025, que registou 71,6 milhões de quilos processados. O resultado supera o desempenho de 2021, até então o recorde histórico, quando 90 milhões de quilos de uva foram transformados em vinhos, espumantes, sucos de uva e outros produtos vitivinícolas.
A safra 2026 foi encerrada pela Cooperativa Vinícola Aurora, tornando-se a maior em seus 95 anos de história. Durante três meses, entre o final de dezembro e o mês de março, foram colhidos 93 milhões de quilos de uva, volume 30% superior à vindima de 2025, que registou 71,6 milhões de quilos processados. O resultado supera o desempenho de 2021, até então o recorde histórico, quando 90 milhões de quilos de uva foram transformados em vinhos, espumantes, sucos de uva e outros produtos vitivinícolas.
Além do crescimento expressivo no volume, a qualidade da safra se manteve dentro dos padrões esperados. O teor de açúcar e a sanidade das uvas foram considerados adequados, favorecidos por um período de escassez hídrica durante praticamente toda a colheita, com pouca incidência de chuva. Com isso, a uniformidade da produção nos vinhedos garantiu boa distribuição dos cachos nas plantas, evitando sobrecarga e contribuindo para a qualidade final.
A manutenção de temperaturas abaixo da média durante a primavera prolongou o ciclo das variedades, especialmente as de maturação precoce. Já as chuvas regulares em momentos estratégicos garantiram o desenvolvimento equilibrado da safra. Atualmente, são cultivadas 56 variedades de uvas por cerca de 1,1 mil famílias cooperadas.
O gerente Agrícola da cooperativa, Maurício Bonafé, destaca o resultado positivo para diferentes finalidades, tanto as uvas destinadas à produção de espumantes, que apresentaram maturação equilibrada entre açúcar (grau babo) e acidez, como as variedades voltadas aos vinhos tintos. De acordo com Bonafé, as castas tintas de médio e final de ciclo foram beneficiadas pela concentração de açúcares proporcionada pela menor disponibilidade de água. Da mesma forma, as uvas destinadas à produção de sucos mantiveram qualidade dentro dos padrões exigidos.
“Esta foi uma safra que ficou cerca de 8% acima do esperado. Tivemos um ciclo muito favorável do ponto de vista climático, com inverno rigoroso, boa disponibilidade de horas de frio, ausência de geadas tardias e condições ideais durante a floração e o desenvolvimento das plantas.”, afirma.
O enólogo-chefe da Vinícola Aurora, Nauro José Morbini, destaca que o rigoroso inverno de 2025 e o baixo volume de chuvas garantiram excelente sanidade das videiras, favorecendo a maturação adequada das uvas e, consequentemente, resultando em uma safra expressiva em quantidade e também em qualidade.

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