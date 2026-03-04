Flores da Cunha recebe vínicola-escola criada pela UCS

A partir de um projeto concebido a partir de parceria com a Prefeitura de Flores da Cunha, o curso superior de Tecnologia em Viticultura e Enologia da Universidade de Caxias do Sul (UCS) iniciou as aulas da terceira turma. Um de seus principais diferenciais é uma vinícola-escola, recém-instalada em uma área de 140 metros quadrados em frente à Escola de Gastronomia da UCS, no Parque da Vindima, em Flores da Cunha.
Na safra de março deste ano, os alunos da segunda turma da graduação já deverão trabalhar na vinícola-escola para o processo de vinificação. “A estrutura está pronta para a elaboração de vinho com desengaçadeira, sistema de frio instalado, prensa pneumática, tanques de inox com filtros e sistema de engarrafamento”, informa a professora e agrônoma Sandra Valduga Dutra, doutora em Biotecnologia e responsável pela concepção do espaço.
A vinícola-escola deverá ter as obras finalizadas no decorrer de 2026. Com equipamentos para a produção de vinhos, sucos e espumantes, quando o espaço estiver em pleno funcionamento permitirá que sejam feitas pesquisas e treinamentos, com atividades supervisionadas por professores e funcionários da UCS, a partir de cronogramas pré-estabelecidos.
Na safra de março deste ano, os alunos da segunda turma da graduação já deverão trabalhar na vinícola-escola para o processo de vinificação. “A estrutura está pronta para a elaboração de vinho com desengaçadeira, sistema de frio instalado, prensa pneumática, tanques de inox com filtros e sistema de engarrafamento”, informa a professora e agrônoma Sandra Valduga Dutra, doutora em Biotecnologia e responsável pela concepção do espaço.
A vinícola-escola deverá ter as obras finalizadas no decorrer de 2026. Com equipamentos para a produção de vinhos, sucos e espumantes, quando o espaço estiver em pleno funcionamento permitirá que sejam feitas pesquisas e treinamentos, com atividades supervisionadas por professores e funcionários da UCS, a partir de cronogramas pré-estabelecidos.
A unidade vai comportar um laboratório para realização de análises de PH, densidade, teor alcoólico, bem como outras avaliações que são fundamentais para aprimorar o aprendizado e garantir uma produção de alta qualidade. “Na entrada também serão instalados painéis digitais que abordam temas relacionados à uva e ao vinho, junto à demonstração didática sobre o nosso terroir, incluindo solo e clima”, completa Sandra, ao destacar que a unidade vai oportunizar uma experiência olfativa e visual, apresentando aromas em cúpulas, como flores, madeira, minerais e frutas.
Além de proporcionar uma formação curricular mais abrangente, que integra teoria e prática em um ambiente real, a vinícola-escola também reflete no desenvolvimento científico e pode servir para fins turísticos, uma vez que está localizada no município maior produtor de vinho do Brasil. “Para o turista, produzir o próprio vinho em um espaço como esse significa uma experiência sensorial, educativa e cultural com a compreensão prática do seu processo de vinificação, estabelecendo um vínculo emocional, que repercute no fortalecimento da vitivinicultura da região”, entende Sandra.
Além de proporcionar uma formação curricular mais abrangente, que integra teoria e prática em um ambiente real, a vinícola-escola também reflete no desenvolvimento científico e pode servir para fins turísticos, uma vez que está localizada no município maior produtor de vinho do Brasil. “Para o turista, produzir o próprio vinho em um espaço como esse significa uma experiência sensorial, educativa e cultural com a compreensão prática do seu processo de vinificação, estabelecendo um vínculo emocional, que repercute no fortalecimento da vitivinicultura da região”, entende Sandra.