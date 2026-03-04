Flores da Cunha recebe vínicola-escola criada pela UCS

recém-instalada em uma área de 140 metros quadrados em frente à A partir de um projeto concebido a partir de parceria com a Prefeitura de Flores da Cunha, o curso superior de Tecnologia em Viticultura e Enologia da Universidade de Caxias do Sul (UCS) iniciou as aulas da terceira turma. Um de seus principais diferenciais é uma vinícola-escola,em frente à Escola de Gastronomia da UCS , no Parque da Vindima, em Flores da Cunha.



Na safra de março deste ano, os alunos da segunda turma da graduação já deverão trabalhar na vinícola-escola para o processo de vinificação. “A estrutura está pronta para a elaboração de vinho com desengaçadeira, sistema de frio instalado, prensa pneumática, tanques de inox com filtros e sistema de engarrafamento”, informa a professora e agrônoma Sandra Valduga Dutra, doutora em Biotecnologia e responsável pela concepção do espaço.



A vinícola-escola deverá ter as obras finalizadas no decorrer de 2026. Com equipamentos para a produção de vinhos, sucos e espumantes, quando o espaço estiver em pleno funcionamento permitirá que sejam feitas pesquisas e treinamentos, com atividades supervisionadas por professores e funcionários da UCS, a partir de cronogramas pré-estabelecidos.

A unidade vai comportar um laboratório para realização de análises de PH, densidade, teor alcoólico, bem como outras avaliações que são fundamentais para aprimorar o aprendizado e garantir uma produção de alta qualidade. “Na entrada também serão instalados painéis digitais que abordam temas relacionados à uva e ao vinho, junto à demonstração didática sobre o nosso terroir, incluindo solo e clima”, completa Sandra, ao destacar que a unidade vai oportunizar uma experiência olfativa e visual, apresentando aromas em cúpulas, como flores, madeira, minerais e frutas.



Além de proporcionar uma formação curricular mais abrangente, que integra teoria e prática em um ambiente real, a vinícola-escola também reflete no desenvolvimento científico e pode servir para fins turísticos, uma vez que está localizada no município maior produtor de vinho do Brasil. “Para o turista, produzir o próprio vinho em um espaço como esse significa uma experiência sensorial, educativa e cultural com a compreensão prática do seu processo de vinificação, estabelecendo um vínculo emocional, que repercute no fortalecimento da vitivinicultura da região”, entende Sandra.