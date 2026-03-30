Prefeitura de Santa Maria anuncia obras para recuperar três locais

O município de Santa Maria deu mais um passo no caminho da prevenção de desastres com a assinatura do contrato de início das obras de contenção em três locais. O ato que oficializou o começo dos trabalhos ocorreu no Gabinete do Prefeito na tarde desta segunda-feira (30). O investimento é de R$ 8,6 milhões, com recursos do Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

As intervenções serão realizadas nos locais afetados pelas fortes chuvas de 2024. São eles: rua José Fernandes Penna, no Distrito de Palma; rua Emília Carnelosso, no bairro Renascença; e na ponte de acesso à Estrada Municipal Norberto José Kipper, no Distrito de Arroio Grande. “Com esta obra vamos dar a segurança que tanto procuramos depois de tudo que passamos em 2024”, salientou o prefeito de Santa Maria, Rodrigo Decimo.

O governo federal esteve representado por Fábio Fleck Borba, da Casa de Governo no Rio Grande do Sul, que enfatizou a necessidade de convergência nos assuntos que impactam a vida da população. “São melhorias na trafegabilidade, no escoamento da produção agrícola, na segurança das famílias”, pontuou.

A execução dos trabalhos prevê a utilização de muros de contenção chamados de gabiões, estruturas de contenção feitas de caixas metálicas preenchidas com pedras. Para a recuperação dos pavimentos existentes serão feitas escavações das vias nos trechos de execução dos muros e sua reconstrução em revestimento primário. O serviço tem prazo de 180 dias para conclusão.