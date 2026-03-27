Erechim inicia restauro de monumento a vendedor de jornais

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Economia Criativa de Erechim deu início às obras de restauro do monumento O Vendedor de Jornais, localizado no canteiro central da avenida Maurício Cardoso, um dos marcos históricos e culturais do município de Erechim. A intervenção está sendo conduzida pela artista plástica erechinense Ivone Demoliner, com o auxílio de Lucimar Favero.

O monumento possui grande valor simbólico para a cidade. Doado ao município em 30 de abril de 1952, durante as celebrações do aniversário de 34 anos de Erechim, pela senhora Gelsomina Carraro, esposa do então diretor do jornal Boavistense/A Voz da Serra, em 1929. Ele simboliza os jovens entregadores de jornais da época.

A obra foi esculpida pelo artista plástico italiano Mateo Tonietti, conferindo à peça relevância também no cenário artístico. Com o passar dos anos, a escultura sofreu desgastes naturais causados pela ação do tempo, tornando necessário o processo de restauro para preservar suas características originais e garantir sua conservação para as futuras gerações.

Peça foi doado ao município em 30 de abril de 1952, durante as comemorações do aniversário de 34 anos de Erechim Arquivo Histórico/Prefeitura de Erechim/Divulgação/Cidades

O trabalho envolve a recuperação de detalhes estruturais e estéticos, respeitando a técnica e a identidade da obra original. A escolha de profissionais locais reforça o compromisso com a valorização da cultura e dos talentos de Erechim.

A artista plástica Ivone Demoliner destaca que dedicou grande parte de sua trajetória profissional ao cuidado e restauro de diversos monumentos de Erechim, além de acumular experiência em intervenções em obras no exterior, incluindo na Itália. Este trabalho marca a segunda vez que Ivone atua diretamente no restauro dessa obra.

O secretário Wallace Soares destaca que a recuperação da obra representa a valorização da história e da identidade cultural de Erechim. ‘‘Estamos preservando um símbolo que atravessa gerações e que faz parte da memória afetiva da nossa comunidade. Ao investir nesse trabalho, também reconhecemos e incentivamos os talentos locais’, afirmou.

Para a técnica do Departamento de Patrimônio Histórico, Ariane Pedrotti, o trabalho reforça a importância do valor histórico e cultural do monumento para Erechim. “Esse trabalho é realizado com muito cuidado técnico, respeitando as características originais da escultura e garantindo sua integridade”, disse.

