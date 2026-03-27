Jardim Botânico da UFSM lança curso de jardinagem e paisagismo

O Jardim Botânico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) está com inscrições abertas para o curso de extensão “Aprenda no JB: jardinagem e paisagismo sustentável”, que será realizado de abril a novembro de 2026.

A iniciativa integra a ação extensionista “JB – cursos de extensão”, que tem como objetivo promover a formação da comunidade em práticas de jardinagem e paisagismo, aliando conhecimento técnico, educação ambiental e atividades práticas em campo.

As aulas serão desenvolvidas no próprio Jardim Botânico, utilizando o espaço como ambiente de aprendizagem e experimentação. O curso é estruturado em módulos mensais independentes, permitindo que os participantes ingressem conforme seu interesse ou realizem a formação completa. Ao longo da programação, serão abordados temas como jardinagem básica, plantio e manejo, irrigação, compostagem, propagação de plantas, poda, planejamento de jardins, paisagismo e tendências sustentáveis.

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As atividades incluem encontros teóricos, realizados nas terças-feiras, das 18h às 20h, e práticas em sábados intercalados, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A proposta é proporcionar uma experiência formativa aplicada, com contato direto com plantas e técnicas utilizadas no manejo de jardins e espaços verdes.

O curso é voltado a estudantes, profissionais e comunidade em geral, sem necessidade de conhecimento prévio na área. Os participantes receberão certificado de extensão conforme a carga horária cursada.

As inscrições são realizadas mediante pagamento da taxa de R$ 120,00 por mês, via Pix (jardimbotanico@ufsm.br), com envio do comprovante para o mesmo e-mail do Jardim Botânico. Há condições especiais para quem optar pela realização de todos os módulos.