MEC autoriza novos campi do IF em Santiago e São Luiz Gonzaga

O Ministério da Educação (MEC) publicou na quarta-feira (25), portarias que autorizam o funcionamento de dois novos campi do Instituto Federal Farroupulha (IFFar). Em Santiago, o Centro de Referência já em funcionamento passa a ser um campus pleno. O Campus São Luiz Gonzaga deve iniciar a oferta de cursos no segundo semestre.

A Portaria do MEC nº 267/2026 autoriza o funcionamento de 38 novos campi da Rede Federal, entre eles o IFFar – Campus São Luiz Gonzaga. Já a Portaria nº 268/2026 transforma 14 campi avançados da Rede Federal e o Centro de Referência do IFFar em Santiago em campus pleno.

As novas unidades do IFFar funcionarão, cada uma, com 40 docentes e 26 servidores técnicos-administrativos em educação (TAE). Os cargos efetivos dependem de lei específica para serem criados.

A unidade do IFFar em Santiago já opera como Centro de Referência ligado ao Campus Jaguari. Lá, são oferecidos um Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio, dois Subsequentes e uma Graduação a distância para 250 alunos.

A unidade conta com a colaboração de 30 servidores que também atuam no Campus Jaguari. Em dezembro de 2025, o IFFar recebeu do Governo do Estado do Rio Grande do Sul a doação da área de 10 mil metros quadrados atualmente ocupada em Santiago para a implantação do campus.

Como campus, a unidade passará a ter orçamento próprio, mais servidores e pode ampliar as oportunidades oferecidas na região.

De acordo com o professor Fernando Sagrilo, coordenador-geral do Centro de Referência, como campus, a unidade deve aumentar a oferta de cursos, incluindo graduações presenciais; e promover projetos de ensino, pesquisa e extensão, aproximando-se ainda mais da comunidade.

A prefeitura de São Luiz Gonzaga cedeu uma área provisória para o funcionamento do campus do IFFar no final de 2025. As obras da sede definitiva estão em andamento. O coordenador de implantação do Campus São Luiz Gonzaga e futuro diretor-geral da unidade, professor Marcelo Lamb, explicou que a ideia é iniciar a oferta de cursos já no segundo semestre de 2026.

A proposta consiste em oferecer 100 vagas em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) por meio do Pronatec, em módulos básico e intermediário de Língua Brasileira de Sinais, Instalador Hidráulico Residencial e Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão. “Para o ano de 2027, considerando que já tenhamos recebido os novos servidores docentes e TAEs, estamos trabalhando para que sejam ofertadas duas turmas do curso Técnico Integrado em Informática e uma turma do Técnico Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática”, projeta Lamb.

Além dos campi Santiago e São Luiz Gonzaga, o Governo Federal já anunciou a criação de novas unidades do IFFar em Caçapava do Sul e Santa Maria. Os campi estão em processo de implantação e aguardam autorização de funcionamento.utoriza funcionamento dos campi Santiago e São Luiz Gonzaga.