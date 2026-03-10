Pedra fundamental de novo campus do IFRS em Gramado é lançada

A implantação do campus Gramado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) teve um novo com o lançamento da pedra fundamental das instalações, em um evento para autoridades, estudantes e imprensa. O ato foi simbólico, marcando o início das obras da unidade. O evento ocorreu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mosés Bezzi, que será a sede provisória do campus até a conclusão das instalações definitivas. A escola fica localizada no bairro Várzea Grande, o mesmo da futura unidade do IFRS.

Atualmente, no terreno estão sendo realizados serviços de colocação do tapume do canteiro, construção de barracão, sondagem do solo, levantamento topográfico e marcação dos prédios. São ações que preparam o início das construções, que vão englobar: um bloco com três pavimentos para abrigar salas de aula, laboratórios, biblioteca, espaços de convivência e infraestrutura de apoio; uma quadra poliesportiva; um bloco de banheiros e vestiários; o pórtico de entrada; uma subestação de energia elétrica.

Serão 5,5 mil metros quadrados construídos, demandando um investimento de aproximadamente R$ 15 milhões. A obra deve atender a critérios de eficiência energética, uso responsável da água e de materiais de construção com baixo impacto ambiental. Os projetos também contemplam preceitos de acessibilidade.

A previsão é que a execução total das obras leve até 30 meses. No entanto, segundo o diretor de implantação do campus, Jesus Borges, as atividades na sede definitiva do campus podem começar antes, pois a construtora sinalizou que pretende acelerar os trabalhos para reduzir o cronograma, já que conta com equipe experiente em obras públicas de grande porte.

O primeiro curso do Campus Gramado do IFRS deve ser oferecido ainda neste mês de março. Será uma formação inicial e continuada, com carga horária de 160 horas e duração de até quatro meses. Trata-se da qualificação de “Cuidador de Idosos”, oferecida pelo Programa Mulheres Mil, iniciativa do governo federal. As aulas são gratuitas, voltadas a mulheres acima de 18 anos de idade em situação de vulnerabilidade social e ocorrerão no turno da noite, nas dependências da Escola Municipal Mosés Bezzi. São 25 vagas e já há uma lista de mulheres inscritas aguardando a efetivação da matrícula.

O Campus Gramado poderá promover também cursos técnicos integrados (ensino médio junto com o curso técnico), concomitantes (quando o aluno faz o ensino médio em outra escola e o técnico no IFRS) e subsequentes (cursos técnicos para quem já tem o ensino médio completo) ao ensino médio; graduações; especializações e mestrados, além de cursos FIC, sendo que todos os cursos são gratuitos.

Durante o evento, o reitor do IFRS, Júlio Xandro Heck, destacou que a nova unidade chega com grandes expectativas de contribuir no fortalecimento da região e na qualidade de vida das comunidades. “Gramado e região possuem um potencial econômico enorme, mas, por outro lado, uma carência na formação de recursos humanos qualificados e no desenvolvimento de projetos que possam colaborar para o desenvolvimento das pessoas e dos territórios”, avaliou o reitor.