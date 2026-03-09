Balneário Pinhal ganha destaque no Litoral Norte em criação de empresas

crescimento populacional vivido no Litoral Norte do RS nos últimos anos - com uma população que aumentou 25,87% entre os censos do IBGE de 2010 e 2022, vem propiciando uma expansão do empreendedorismo na região. Somente em 2025 foram abertos 12.114 novos CNPJs nos 21 municípios litorâneos, avanço de 23,8% em relação ao ano anterior.

Dentro desse cenário regional, Balneário Pinhal aparece como o município com maior crescimento no saldo de empresas. Em 2025, foram abertas 573 empresas e encerradas 328, resultando em saldo positivo de 245 CNPJs — número 155% superior ao registrado no ano anterior. A criação de novos negócios também avançou 93% em relação a 2024.

A constatação vem de um levantamento realizado pelo Jornal Cidades com base em dados fornecidos pela Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS) e é tema de uma série de reportagens iniciada nesta segunda-feira (9).

Para o prefeito Cezar Furini, o resultado acompanha o crescimento populacional observado em toda a região. Segundo ele, quatro das cinco cidades que mais cresceram no último censo estadual estão localizadas no Litoral Norte.

“Existe um fenômeno muito claro de mudança demográfica. O gaúcho descobriu que é possível morar na praia. Temos pessoas trabalhando em home office, aposentados e famílias buscando qualidade de vida. Isso naturalmente gera novas demandas por serviços e comércio”, afirma.

Furini também atribui parte do avanço a iniciativas municipais voltadas à formalização de atividades e estímulo ao empreendedorismo. Entre as medidas adotadas estão a implantação da Lei da Liberdade Econômica, a criação de um hub de atendimento ao empreendedor e programas de qualificação profissional.

Um dos projetos foi a criação da Escola Municipal de Qualificação Profissional, instalada em um prédio histórico do município. A primeira turma formou mais de 80 alunos, muitos dos quais passaram a atuar como prestadores de serviço ou abriram pequenos negócios.

Outra iniciativa foi a criação do Hub da Cidadania, que reúne serviços como FGTAS, SINE, RedeSim e atendimento da Receita Federal, facilitando processos de formalização. “Hoje a pessoa consegue abrir uma MEI em cerca de uma hora, saindo já com o CNPJ regularizado”, explica o prefeito.

Além disso, o município tem incentivado atividades culturais e artesanais, com feiras temáticas ao longo do ano e a formalização de artesãos locais. Mais de 100 profissionais já se cadastraram para comercializar produtos de forma regularizada.

Apesar do crescimento, o setor de serviços segue predominante na economia local. “Nossa matriz econômica é a prestação de serviços. Não temos indústria significativa e o comércio depende muito da dinâmica regional”, afirma Furini.

Para o prefeito, a tendência é que a expansão populacional e os novos investimentos continuem estimulando a abertura de empresas. “Balneário Pinhal hoje atende não apenas seus moradores, mas uma microrregião com mais de 50 mil pessoas circulando e consumindo aqui. Isso faz com que empresas comecem a enxergar o litoral como um mercado com grande potencial”, conclui.