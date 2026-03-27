Venâncio Aires recebe unidade do SERMulher

O governo do Estado, por meio da secretária da Saúde (SES), Arita Bergmann, inaugurou em Venâncio Aires o Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher (SERMulher RS), instalado no Centro Especializado de Atendimento Materno Infantil do município. O serviço tem a meta de realizar mensalmente 140 consultas médicas, 216 consultas multiprofissionais e 645 exames, contribuindo para a redução das filas de espera por atendimento especializados em saúde da mulher.

Com linhas de cuidado que atendem câncer de colo do útero e de mama, endometriose, adenomiose e miomatose uterina, investigação de infertilidade e climatério, o SERMulher RS atua com abordagem integral e multiprofissional, consolidando-se como ponto estratégico da rede de atenção à saúde da mulher no Rio Grande do Sul. Para a implantação do serviço, a SES destinou R$ 200 mil, em parcela única. Para custeio mensal serão repassadas parcelas de R$ 125 mil. Bergmann comemora a entrega do espaço e afirma que ele deve ser uma referência no atendimento às mulheres no Rio Grande do Sul.

O SERMulher RS de Venâncio Aires será referência macrorregional para 13 municípios: Candelária, Gramado Xavier, Herveiras, Mato Leitão, Pantano Grande, Passo do Sobrado, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Vale Verde, Vale do Sol, Venâncio Aires, Vera Cruz.

A diretora-adjunta do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde da SES, Fernanda Mielke, explicou a importância do SERMulher RS, afirmando que com atentimento qualificado o espaço garante acompanhamento desde o rastreamento até o tratamento.

Os atendimentos iniciam no mês de abril, com foco no oferecimento de retaguarda qualificada à atenção primária à saúde (APS) para casos que necessitam de assistência especializada. O SERMulher RS, que tem como um de seus objetivos principais contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama, oferece atendimento integral e multiprofissional, diagnóstico e tratamento em tempo oportuno, contrarreferência qualificada e acompanhamento via profissional de navegação, além de formação e capacitação para profissionais da APS.

O prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa, elogiou a iniciativa estadual, ressaltando que o SERMulher RS não é apenas mais um serviço, é uma referência com equipe qualificada e estrutura organizada e deve garantir atendimento de qualidade.