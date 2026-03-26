Municípios do interior apresentam cases de inovação no South Summit

Quatro municípios do interior do Rio Grande do Sul ganharam protagonismo no segundo dia do South Summit Brazil, nesta quinta-feira (26) em Porto Alegre, ao apresentarem experiências e estratégias voltadas à inovação pública e ao desenvolvimento de ecossistemas locais. Canoas, Flores da Cunha, Novo Hamburgo e Passo Fundo foram selecionadas entre 372 projetos inscritos, e participaram do painel “Cidades que inovam: construindo ecossistemas locais de inovação”, mediado pelo diretor-geral da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, Sandro Kirst.

Prefeito de Flores da Cunha, César Ulian destacou que a inovação no setor público passa mais por mudança de mentalidade do que por grandes investimentos. “Muitas vezes, inovar não requer recurso, requer uma mentalidade, uma forma diferente de ver as coisas”, afirmou. Ele apresentou o Intec, núcleo educacional com oficinas de robótica, mecânica e startups para estudantes, além de políticas como o “terroir de startups”, que incentiva a instalação de empresas inovadoras no município. A proposta já atende cerca de 1,5 mil alunos por semestre e busca preparar jovens para o mercado de trabalho. “O que separa o sonho da realidade são as oportunidades”, resumiu.

Já a secretária de Inovação de Passo Fundo, Bárbara Fritzen, ressaltou a importância da articulação entre os diversos atores do ecossistema. “Muitos ativos fervilhavam na cidade, mas sem uma orquestração”, disse. Segundo ela, a virada ocorreu com a estruturação de políticas públicas e marcos legais, como leis de incentivo e sandbox regulatório. “Estamos trabalhando para que a educação seja o norte dessa transformação”, completou.

A cidade, que já contava com ativos como parque tecnológico e centros de pesquisa, conta hoje com ações como o Pacto pela Inovação, que reúne projetos estratégicos, e investimentos previstos para fomentar novos negócios. A educação também aparece como eixo central, com iniciativas como escolas públicas de inovação e sustentabilidade.

Em Novo Hamburgo, o foco tem sido a desburocratização como motor da inovação. O prefeito Gustavo Finck explicou que o município reformulou sua governança e buscou parcerias com universidades e entidades, reestruturando seu Centro de Inovação Tecnológica (CIT), além de criar uma secretaria específica para alinhar processos e reduzir entraves administrativos. “Não adianta o prefeito querer inovar se não tivermos secretários competentes e parcerias fortes”, afirmou. Ele destacou ainda a criação de programas como o Invest NH e o Smart NH para diversificar a economia, tradicionalmente ligada à indústria calçadista. “Temos que desburocratizar para avançar”, enfatizou.

Representando Canoas, a secretária Patrícia Augsten trouxe o desafio de estruturar políticas de inovação em um cenário pós-enchentes. “Como falar de inovação depois de termos metade da cidade fora de casa?”, questionou. Apesar disso, o município avançou na reorganização do Parque Canoas de Inovação e na construção de uma governança baseada na chamada “quádrupla hélice”, representando a integração entre poder público, academia, setor produtivo e sociedade civil. Também investe em empreendedorismo, com destaque para programas de incentivo a startups e iniciativas voltadas ao empreendedorismo feminino. “A gente está caminhando, está avançando”, afirmou.

Além do painel, o evento também contou com a participação de outras cidades gaúchas. Uma missão empresarial de Erechim, formada por representantes de empresas e entidades ligadas ao ecossistema local, acompanha a programação com o objetivo de fortalecer conexões e buscar oportunidades de desenvolvimento tecnológico.