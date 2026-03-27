Canoas é a cidade que mais investe em saneamento no RS

O município de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, é o município gaúcho que mais investe em saneamento. A cidade figura entre os dez maiores investimentos por habitante do Brasil, segundo o Ranking do Saneamento 2026, elaborado pelo Instituto Trata Brasil. O município aparece com R$ 305,65 por morador no indicador de investimentos do prestador de serviços.

Atualmente, Canoas conta com 100% de cobertura de água e 60% de cobertura de esgoto. Todo o esgoto coletado no município é tratado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Mato Grande.

Em 2025, a Corsan/Aegea investiu R$ 83 milhões em Canoas em obras de infraestrutura, tecnologia e modernização dos sistemas. Entre as ações realizadas estão a automação da ETA Rio Branco, a instalação de geradores em estações de tratamento e de bombeamento, a substituição de redes e a ampliação do sistema de esgotamento sanitário. Além disso, a Companhia mantém R$ 20 milhões em obras de esgoto em andamento nos bairros Guajuviras e Estância Velha. As informações são da assessoria de imprensa da empresa.

Os indicadores do município também mostram avanço nos últimos anos. O índice de atendimento urbano de esgoto sanitário em Canoas, segundo a Corsan, passou de 52,68% para 55,68% e chegou a 60% nos três últimos anos.

Na série histórica do levantamento, em termos absolutos, Canoas ocupava o 79º lugar no Ranking 2024, com dados de 2022, e saltou 12 posições no Ranking 2025, com dados de 2023, passando ao 67º lugar. No Ranking 2026, elaborado com base em dados de 2024, o município aparece em 69º, em nível nacional.