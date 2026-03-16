Corsan e hotéis do Litoral Norte chegam a acordo sobre cobrança

Um acordo foi realizado entre a Corsan e hotéis e pousadas do Litoral Norte sobre a alteração na forma de cobrança do consumo de água. Mesmo respeitada a regra regulatória, não haverá aumento no valor total das faturas. A solução para alteração no modo de cobrança, que passou a tarifar os serviços básicos por apartamento e não mais por prédio, foi definida nesta segunda-feira (16), na Federasul, onde foi realizada uma reunião promovida pelo Grupo de Trabalho de Turismo da entidade, com a presidente da Corsan, Sindicato de Bares, Hotéis e Restaurantes do Litoral Norte, Associação de Hotéis de Torres, mais empresários.

A decisão de cobrar a taxa mínima por apartamento nos hotéis e pousadas ameaçava a saúde financeira dos hotéis e pousadas, de acordo com integrantes da rede hoteleira. Com a solução, o Sindicato dos Hotéis e a Corsan se comprometem a liderar o processo de regulação dos poços artesianos sem as devidas outorgas.

Segundo a presidente da Corsan, Samanta Takimi, a companhia acredita que o diálogo é sempre a melhor opção para qualquer impasse. “Com certeza avançamos e estamos caminhado para uma solução que atenda a todos, sem descumprir as normas regulatórias. Sabemos da importância do turismo para o Estado, assim como da infraestrutura das cidades com fornecimento de água de qualidade e tratamento correto do esgoto”, afirma.



O vice-presidente da Federasul, que coordenou a reunião, destacou que a solução construída representa uma vitória do diálogo e do bom senso. "O retorno da cobrança ao modelo anterior traz alívio ao setor hoteleiro do Litoral Norte, enquanto o encaminhamento para a regularização dos poços artesianos estabelece um caminho responsável e equilibrado para ambas as partes”, complementou.