Festival Vale dos Vinhedos comemora o fim da vindima na Serra Gaúcha

Neste final de semana, dos dias 27 a 29 de março, a Serra Gaúcha vai receber a primeira edição do Festival do Vale dos Vinhedos, que acontece nos municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul. O evento é idealizado pela Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale) e busca comemorar o fim da vindima, isto é, o fim da produção de uvas e o início da produção do vinho. O festival envolve o enoturismo da região, como a degustação de vinhos durante um jantar de gala, ou jogos coloniais abertos para o público e até uma caminhada pelos vinhedos.

Segundo André Larentis, presidente da Aprovale, o festival foi pensado na vindima e na comemoração em volta dela. Normalmente, o fim da produção da safra de uva acontece no final de março, o que justifica também a data do evento, que deve ocorrer sempre no último final de semana do mês, explica Larentis. “A vindima é um dos grandes momentos da nossa região. É o trabalho de todo o ano do produtor de uva e o Festival Vale dos Vinhedos busca celebrar essa data”, conta.

Os três dias de comemorações são marcados pelos eventos nas vinícolas , que distribuem seus vinhos para consumo. São em torno de 20 vinícolas da região, com mais de 100 rótulos para degustação , tanto comerciais quanto aqueles que pertencem a safras especiais, mais antigas e que já não estão disponíveis em mercados.

O festival inicia nesta sexta-feira (27), às 19h com um jantar de gala no hotel Villa Michelon, em Bento Gonçalves. Segundo o presidente, em torno de 120 pessoas devem comparecer ao jantar, assinado pelo chef Rodrigo Bellora, com menu em cinco tempos. Para participar, é necessário adquirir ingresso no valor de R$ 1290 por pessoa.

O evento continua no sábado com atividades abertas ao público no Centro Histórico Vale dos Vinhedos, também em Bento Gonçalves. A programação para o segundo dia do festival tem jogos coloniais, exposições de artefatos históricos e equipamentos antigos de produção de vinho, além de apresentações de corais e bandas. De acordo com Larentis é esperado um público de cinco mil pessoas. Para participar do evento no sábado é necessário adquirir uma taça para consumo, no valor de R$ 15