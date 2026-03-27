Festival Vale dos Vinhedos comemora o fim da vindima na Serra Gaúcha

Neste final de semana, dos dias 27 a 29 de março, a Serra Gaúcha vai receber a primeira edição do Festival do Vale dos Vinhedos, que acontece nos municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul. O evento é idealizado pela Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale) e busca comemorar o fim da vindima, isto é, o fim da produção de uvas e o início da produção do vinho. O festival envolve o enoturismo da região, como a degustação de vinhos durante um jantar de gala, ou jogos coloniais abertos para o público e até uma caminhada pelos vinhedos.
Segundo André Larentis, presidente da Aprovale, o festival foi pensado na vindima e na comemoração em volta dela. Normalmente, o fim da produção da safra de uva acontece no final de março, o que justifica também a data do evento, que deve ocorrer sempre no último final de semana do mês, explica Larentis. “A vindima é um dos grandes momentos da nossa região. É o trabalho de todo o ano do produtor de uva e o Festival Vale dos Vinhedos busca celebrar essa data”, conta.
Os três dias de comemorações são marcados pelos eventos nas vinícolas, que distribuem seus vinhos para consumo. São em torno de 20 vinícolas da região, com mais de 100 rótulos para degustação, tanto comerciais quanto aqueles que pertencem a safras especiais, mais antigas e que já não estão disponíveis em mercados.
O festival inicia nesta sexta-feira (27), às 19h com um jantar de gala no hotel Villa Michelon, em Bento Gonçalves. Segundo o presidente, em torno de 120 pessoas devem comparecer ao jantar, assinado pelo chef Rodrigo Bellora, com menu em cinco tempos. Para participar, é necessário adquirir ingresso no valor de R$ 1290 por pessoa.
O evento continua no sábado com atividades abertas ao público no Centro Histórico Vale dos Vinhedos, também em Bento Gonçalves. A programação para o segundo dia do festival tem jogos coloniais, exposições de artefatos históricos e equipamentos antigos de produção de vinho, além de apresentações de corais e bandas. De acordo com Larentis é esperado um público de cinco mil pessoas. Para participar do evento no sábado é necessário adquirir uma taça para consumo, no valor de R$ 15
No domingo, último dia de festival, será realizada uma caminhada pelo Vale dos Vinhedos, passando por Garibaldi, Bento Gonçalves e Monte Belo do Sul. O trajeto começa na Capela das Neves, conhecida por ter sido construída utilizando vinho no lugar de água na argamassa, e finaliza na Famiglia Tasca, museu no município de Monte Belo do Sul. O caminho realizado foge de vinícolas nas vias principais, interagindo com lugares no interior da região. Segundo Larentis, os ingressos partiam do valor de R$1 40,00 e já estão esgotados, assim, em torno de 200 pessoas devem participar do final do evento. A caminhada parte às 8h da capela e tem previsão de término para às 12h30.