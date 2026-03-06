ChocoPáscoa de Gramado espera público de 700 mil pessoas

Considerada a principal data para o turismo de Gramado, a Páscoa vai iniciar antes na cidade. A partir do dia 12 de março, a programação da ChocoPáscoa inicia, de forma gratuita, por ruas e pontos principais da cidade da Serra Gaúcha. As atividades vão até o dia 12 de abril, com expectativa de 700 mil pessoas circulando durante o período para conferir a magia da data mais doce do ano.

A decoração começou a ser instalada nos principais pontos de Gramado, após o fim das atrações da Vindima. Um levantamento feito pela Gramadotur, autarquia responsável pelos eventos na cidade, aponta que cerca de 50% dos visitantes do período são de fora do Rio Grande do Sul, o que fortalece o destino como referência para a Páscoa. O crescimento, naturalmente, ocorre durante o feriado, entre 3 e 5 de abril, quando os cerca de 24 mil leitos de hospedagem da cidade ficam próximos da capacidade máxima.

Segundo Kenia Jaeger, gestora da ChocoPáscoa Gramado, que esteve em visita ao Jornal Cidades junto com Alisson Ariel e Carol Thoen, artistas que farão apresentações artísticas do evento, a data se destaca pelo caráter familiar. Na visão dela, a Páscoa leva famílias inteiras para Gramado, seja pela questão de religiosidade inerente à data, seja pela questão lúdica do chocolate, do ovo de Páscoa e dos coelhos, que encantam as crianças. "Diferente do Natal, em que vemos um público diferente, de mais adultos, as crianças estão bem presentes na ChocoPáscoa. Diante disso, pensamos a programação para trazer o brilho da data nos espetáculos", conta. Todas as apresentações são gratuitas.

Ainda em 2026, a Gramadotur realiza parcerias com o setor de comércio, gastronomia e hotelaria da cidade para fomentar a data. Além de convidar os estabelecimentos a agregarem na decoração da cidade, os turistas podem ter experiências de hospedagem e de alimentação diferenciadas, a partir de cupons de desconto. No site do evento (pascoaemgramado.net.br) é possível conferir os estabelecimentos participantes que oferecem tarifas especiais para o período.

A programação da ChocoPáscoa tem três novidades para a atual edição. A Corrida e Caminhada do Coelho integra a programação, com saída em 4 de abril. Além disso, o ChocoBeach Tennis Gramado tem sua primeira edição, com 11 categorias e disputas no primeiro fim de semana, entre 13 e 15 de março. Já a Rua Coberta abriga o Salão do Chocolate Artesanal, em que turistas e visitantes podem apreciar o principal doce da festa em diversos sabores e formatos, além de programar visitas às fábricas das empresas participantes. Todas as atividades da ChocoPáscoa podem ser conferidas nas redes sociais (@chocopascoagramado).