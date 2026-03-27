VinoRun tem percursos pelo meio dos parreiras de Farroupilha

Correr entre parreirais, acompanhar o pôr do sol sobre os vinhedos e cruzar a linha de chegada brindando com espumante é a experiência proposta pela VinoRun Summer, que ocorre neste sábado (28), na Vinícola Casa Perini, em Farroupilha, na Serra Gaúcha. A prova oferece percursos de 4 km e 8 km em trajeto misto de asfalto e estrada de chão, que atravessa os vinhedos. A largada está prevista para 17h15.

Criada em 2015, a VinoRun nasceu da ideia de levar a cultura da corrida para dentro de uma vinícola, algo incomum no Brasil naquele período. A iniciativa cresceu ao longo dos anos, atraiu atletas de diferentes regiões e passou a integrar o calendário da vinícola. Em 2026 o evento chega à 12ª edição, após a pausa de dois anos durante a pandemia.

A edição deste ano terá limite técnico de cerca de 770 atletas, número definido para preservar conforto e qualidade na experiência. Somando equipe técnica, parceiros, acompanhantes e público visitante, a expectativa é de mais de 1.200 pessoas circulando pela vinícola ao longo do evento, o que amplia também o movimento turístico em Farroupilha. Ao cruzar a linha de chegada, os participantes encontram um dos momentos mais aguardados da programação. O pós-prova transforma a corrida em um encontro entre esporte, gastronomia e música, com espumantes da vinícola, pizzas e outras opções gastronômicas.

A organização também reforçou a estrutura de segurança da prova. Todos os atletas contam com seguro esportivo e suporte médico durante o evento, incluindo ambulância posicionada em ponto estratégico do percurso e base de pronto atendimento próxima à largada e chegada. Outra iniciativa voltada à segurança é a pulseira tecnológica Pulse+ SOS, que permite acesso rápido a dados médicos e contatos de emergência por aproximação do celular, facilitando o atendimento em caso de necessidade.

Além da corrida, o evento oferece espaços de preparação e recuperação física para os atletas, com quick massage, equipamentos de relaxamento muscular e outras ações voltadas ao bem-estar.