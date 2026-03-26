Erva-mate gaúcha fecha parceria com a Seleção Argentina de Futebol

Uma marca gaúcha do Vale do Taquari vai estampar seu nome junto à atual campeã do mundo de futebol. A Associação de Futebol Argentina (AFA) anunciou esta semana uma parceria com a Baldo. Com isso, a empresa passa a ser a fornecedora oficial de erva-mate dos jogadores e da comissão técnica, que embarcam em junho para a disputa do Mundial nos Estados Unidos, México e Uruguai, em busca do quarto título.

No comunicado, a AFA afirma que desde a chegada da empresa ao país, em 2024, a Baldo tem mudado os hábitos de consumo dos argentinos com produtos diferenciados, e isso chamou a atenção, também, dos jogadores argentinos. "Um grande número de jogadores da Liga Profissional e de ligas inferiores tem adotado a marca. Mas, o impacto ultrapassa as fronteiras; as figuras da Seleção Argentina, que brilham nas ligas mais competitivas da Europa, transformaram a erva-mate da Baldo em sua companheira inseparável", afirma a entidade, no comunicado.

Leandro Petersen, representante da federação, afirmou, em nota, que a Baldo traz "valor e qualidade global" para a AFA, e que os jogadores elegeram, de forma espontânea, a erva-mate de origem brasileira. Para ele, a parceria une o que há de melhor entre a produção regional e uma marca líder do futebol global.

Já Rodrigo Durán, diretor de marketing da Baldo na Argentina, disse que a parceria entre a empresa gaúcha e a seleção de futebol daquele país é um "marco histórico" e "sela, em definitivo, o crescimento da Baldo" no cenário internacional.